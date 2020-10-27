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В Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника

27 октября 2020, 22:52

Любые разногласия вокруг антикоррупционных органов не должны повлиять на независимость антикоррупционной инфраструктуры.

Сытник
Решение по Сытнику будет обжаловано - ОПУ / УНИАН

У президента Украины Владимира Зеленского поведали о том, что решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора НАБУ Артема Сытника нельзя считать окончательным. Оно еще будет вскоре обжаловано.

Как пишет пресс-служба ОПУ, любые разногласия вокруг антикоррупционных органов не должны повлиять на независимость антикоррупционной инфраструктуры. В ОП также констатируют, что решение может быть обжаловано, а НАБУ продолжит функционировать как полноценный орган.

"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", - говорится в сообщении.

Перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады, а не суда.

Относительно решения Конституционный суда, который признал некоторые положения закона О Национальном антикоррупционном бюро Украины несоответствующими Конституции, у президента отметили, что оно является окончательным и не подлежит обжалованию. В ОП ожидают, что некоторые положения закона будут скорректированы в соответствии с Конституцией.

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"Независимо от того, как кто-то оценивает это решение, для народных депутатов существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм", - говорится в сообщении.

В ОП также выразили надежду, что народные избранники не будут затягивать этот процесс.

Отставка Сытника – о чем сообщалось ранее:

  • 26 октября Окружной административный суд Киева постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ и обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.
  • 29 августа у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал о вариантах разрешения ситуации, сложившейся вокруг признания неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
  • 28 августа Указ президента П.Порошенко, которым Артем Сытник назначен директором Национального антикоррупционного бюро Украины, признан неконституционным.

Владимир Зеленский КСУ НАБУ Артем Сытник Офис президента
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