В партии За Майбутнє заявили о возможных фальсификациях в Кировоградской области

Согласно параллельному подсчету За Майбутнє, в Кировоградской области партия набирает 6,79% и проходит в областной совет.
В процессе подсчета голосов на выборах в Кировоградский областной совет вероятны фальсификации. Параллельный подсчет партии За Майбутнє показывает, что политическая сила набирает 6,79% голосов избирателей, однако в штаб партии поступила информация, согласно которой из-за подтасовок во время официального подсчета показатели партии могут быть снижены для того, чтобы политсила не преодолела проходной барьер в 5%.
Об этом сообщили в пресс-службе политической партии За Майбутнє в социальной сети Facebook.
"К примеру, в Бобринецкой ТИК (территориальная избирательная комиссия, - ред.) во время пересчета голосов в пакете с испорченными бюллетенями обнаружили действительные бюллетени с отметками за партию За Майбутнє. Кроме того, обнаружено, что протокольное количество бюллетеней не соответствует тому, которое есть в наличии. ТИК также затягивает подписание протокола – неоднократно переносит заседание комиссии", - рассказали в Кировоградской областной ячейке партии.
Представители За Майбутнє добавили, что такие случаи происходили не единожды и считают подобные прецеденты попыткой подтасовать результаты избирательного процесса.
В партии подчеркнули, что За Майбутнє требует пересчета голосов как минимум на двух избирательных участках.
Местные выборы в Украине
- В воскресенье, 25 октября, на территории Украины прошли местные выборы. По данным ЦИК, явка составила 36,98%.
- Это самая низкая явка избирателей на местные выборы в истории страны. На предыдущие выборы в 2015 году пришли 46% украинцев.
- В Центризбиркоме обещают установить результаты голосования до 3 ноября включительно. В ряде крупнейших украинских городов, где ни один из кандидатов не сумел победить в первом туре, будет проведено повторное голосование.
- Также в ЦИК допускают, что даты проведения второго тура могут быть перенесены из-за судебных разбирательств, связанных с возможным установлением нарушений в рамках избирательного процесса.