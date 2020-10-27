В партии За Майбутнє заявили о возможных фальсификациях в Кировоградской области

В партии За Майбутнє будут требовать пересчета голосов в Кировоградской области как минимум на двух участках/ УНИАН

В процессе подсчета голосов на выборах в Кировоградский областной совет вероятны фальсификации. Параллельный подсчет партии За Майбутнє показывает, что политическая сила набирает 6,79% голосов избирателей, однако в штаб партии поступила информация, согласно которой из-за подтасовок во время официального подсчета показатели партии могут быть снижены для того, чтобы политсила не преодолела проходной барьер в 5%.

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии За Майбутнє в социальной сети Facebook.

"К примеру, в Бобринецкой ТИК (территориальная избирательная комиссия, - ред.) во время пересчета голосов в пакете с испорченными бюллетенями обнаружили действительные бюллетени с отметками за партию За Майбутнє. Кроме того, обнаружено, что протокольное количество бюллетеней не соответствует тому, которое есть в наличии. ТИК также затягивает подписание протокола – неоднократно переносит заседание комиссии", - рассказали в Кировоградской областной ячейке партии.

Представители За Майбутнє добавили, что такие случаи происходили не единожды и считают подобные прецеденты попыткой подтасовать результаты избирательного процесса.

В партии подчеркнули, что За Майбутнє требует пересчета голосов как минимум на двух избирательных участках.

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