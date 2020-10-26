В ЦИК допустили перенос второго тура выборов: названа причина и сроки

Второй тур выборов мэров в крупных городах может пройти в декабре - ЦИК / УНИАН

По причине возможных судебных разбирательств, второй тур выборов мэров в отдельных украинских городах может пройти не в ноябре, а в декабре. Судебное рассмотрение может существенно повлиять на сроки.

Об этом заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии изданию Українські новини.

По его словам, согласно принятому календарному алгоритму проведения местных выборов в Украине, результаты избирательного процесса нужно установить до 6 ноября включительно. В Избирательном кодексе указано, что в городах, где больше 75 тысяч избирателей, и в рамках одного тура не удалось выявить победителя мэрской гонки, следует назначить второй тур выборов на воскресенье в течение 3 недель.

Как пояснил Дубовик, при условии, согласно которому участники избирательного процесса будут оспаривать результаты в суде, проведение второго тура будет отложено еще на 7 дней.Читайте также"Никто уже не верит, что можно что-то изменить": соцсети комментируют выборы в Украине

Он добавил, что на дату проведения второго тура выборов повлияют сроки установления победителя и возможные судебные разбирательства.

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", - подчеркнул Дубовик.

Местные выборы в Украине