Названы города, в которых пройдет второй тур местных выборов

Согласно данным экзитполов уже известно, кто продолжит борьбу за мэрское кресло, и в каких городах 15 ноября скорее всего пройдет второй тур выборов.
15 ноября по результатам местных выборов мэров жители некоторых украинских городов вновь отправятся на избирательные участки. Согласно законодательству, если никто из кандидатов на пост городского головы не набрал 50 и больше процентов во время голосования в первом туре, тогда два кандидата, получившие больше всего голосов избирателей, продолжают борьбу во втором туре.
Согласно данным экзитполов уже известно, кто продолжит борьбу за мэрское кресло, и в каких городах 15 ноября пройдет второй тур местных выборов.
Киев
Согласно экзитполов студии Савика Шустера и Украина 24, Виталию Кличко не хватает 4% до окончательной победы. По данным экзитпола группы "Рейтинг", которая также замеряла голосование в столице, ему недостает 3%.
Кличко набрал 45,93% (по Шустеру и Украина24) и 47,8% (по "Рейтингу"). Ему составит конкуренцию кандидат от "Оппозиционной платформы – За життя", экс-глава КГГА Александр Попов, который получил 9,62%. (по Шустеру и Украина 24) и 8,6% (по "Рейтингу").
Днепр
В два тура пройдут выборы и в Днепре. Мэр этого города Борис Филатов, выдвинутый партией "Пропозиция", занял первое место с 44,5%. Второй результат – 14,4% – оказался у лидера партии "Громадська сила" Загида Краснова.
Львов
15 ноября жители Львова тоже пойдут голосовать. По итогам экзитпола, у действующего мэра города Андрея Садового 41,12% голосов. Его соперником во втором туре станет экс-глава Львовской ОГА, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка, который получил второй результат – 27,38%.
Одесса
В середине ноября пройдут выборы и в Одессе - действующий городской голова Геннадий Труханов получил 34,4% голосов, а кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп Николай Скорик - 17,93%.
Кривой Рог
В Кривом Роге, согласно данным экзитпола, во второй тур вышли мэр города Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - у него 42,8% голосов, и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик с 31,01% голосов.
Николаев
В Николаеве во второй тур, исходя из данных экзитполов, выходят действующий мэр города Александр Сенкевич от партии "Пропозиция" - у него результат 40,78%, и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка - 26,77%.
Ужгород
Исходя из экзитпола, в Ужгороде во второй тур проходят нынешний мэр города самовыдвиженец Богдан Андреев (23,84%) и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей (22,73%).
Черновцы
В Черновцах, согласно экзитполу, продолжат борьбу во втором туре кандидат от партии "Єдина Альтернатива" Роман Кличук (29,13%) и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" (21,43%).
Черкассы
В Черкассах, по данным экзитпола, во втором туре сойдутся действующий мэр города Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє" (32,66%) и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак (19,84%).
Выборы 2020 - результаты экзитполов по Украине
- Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
- Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
- Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
- Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
- Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.
- Выборы в Кривом Роге: экзит-пол показал, с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур. На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа.
- Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах. Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.
- Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице. По информации опроса, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.