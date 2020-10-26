Названы города, в которых пройдет второй тур местных выборов

В некоторых городах Украины пройдет второй тур местных выборов / УНИАН

15 ноября по результатам местных выборов мэров жители некоторых украинских городов вновь отправятся на избирательные участки. Согласно законодательству, если никто из кандидатов на пост городского головы не набрал 50 и больше процентов во время голосования в первом туре, тогда два кандидата, получившие больше всего голосов избирателей, продолжают борьбу во втором туре.

Согласно данным экзитполов уже известно, кто продолжит борьбу за мэрское кресло, и в каких городах 15 ноября пройдет второй тур местных выборов.

Киев

Согласно экзитполов студии Савика Шустера и Украина 24, Виталию Кличко не хватает 4% до окончательной победы. По данным экзитпола группы "Рейтинг", которая также замеряла голосование в столице, ему недостает 3%.

Кличко набрал 45,93% (по Шустеру и Украина24) и 47,8% (по "Рейтингу"). Ему составит конкуренцию кандидат от "Оппозиционной платформы – За життя", экс-глава КГГА Александр Попов, который получил 9,62%. (по Шустеру и Украина 24) и 8,6% (по "Рейтингу").

Днепр

В два тура пройдут выборы и в Днепре. Мэр этого города Борис Филатов, выдвинутый партией "Пропозиция", занял первое место с 44,5%. Второй результат – 14,4% – оказался у лидера партии "Громадська сила" Загида Краснова.

Львов

15 ноября жители Львова тоже пойдут голосовать. По итогам экзитпола, у действующего мэра города Андрея Садового 41,12% голосов. Его соперником во втором туре станет экс-глава Львовской ОГА, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка, который получил второй результат – 27,38%.

Одесса

В середине ноября пройдут выборы и в Одессе - действующий городской голова Геннадий Труханов получил 34,4% голосов, а кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп Николай Скорик - 17,93%.

Кривой Рог

В Кривом Роге, согласно данным экзитпола, во второй тур вышли мэр города Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - у него 42,8% голосов, и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик с 31,01% голосов.

Николаев

В Николаеве во второй тур, исходя из данных экзитполов, выходят действующий мэр города Александр Сенкевич от партии "Пропозиция" - у него результат 40,78%, и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка - 26,77%.

Ужгород

Исходя из экзитпола, в Ужгороде во второй тур проходят нынешний мэр города самовыдвиженец Богдан Андреев (23,84%) и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей (22,73%).

Черновцы

В Черновцах, согласно экзитполу, продолжат борьбу во втором туре кандидат от партии "Єдина Альтернатива" Роман Кличук (29,13%) и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" (21,43%).

Черкассы

В Черкассах, по данным экзитпола, во втором туре сойдутся действующий мэр города Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє" (32,66%) и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак (19,84%).

Выборы 2020 - результаты экзитполов по Украине