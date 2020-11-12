В Раде объяснили, кто заменит на заседаниях больного Covid-19 Разумкова

Дмитрий Разумков / УНИАН

На время, пока спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков болеет китайским коронавирусом Covid-19и находится на самоизоляции, его обязанности на пленарных заседаниях будут выполнять его заместители.

Об этом заявил в комментарии УНН председатель парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко в комментарии УНН в четверг, 12 ноября.

"Есть первый заместитель, заместитель председателя - они могут вести заседание. Мы желаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления, но, скажем так, председательствовать на пленарных заседаниях могут первый заместитель и заместитель, которые могут открывать и закрывать заседания", ‒ сказал он.

Кроме того, Кальченко отметил, что ранее уже неоднократно бывали случаи, когда на заседаниях председательствовали заместители спикера парламента.

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