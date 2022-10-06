В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

В Раде высказались о переговорах с РФ / УНИАН

В Украине резко отклонили предложение российского парламента сесть за стол переговоров, сообщила зампредседателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Telegram.

"Рада, что мое сегодняшнее выступление на Саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии и заставило россиян в очередной раз соврать о переговорах, - теперь уже в парламентах", - заявил он.

По ее словам, все проголосовавшие за аннексию украинских территорий являются военными преступниками. Кондратюк объяснила, что с ними никто никаких переговоров не будет вести, потому что все они будут отвечать в Международном Трибунале.

"Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь", - добавила заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Также на это предложение отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов и обратился к спикеру Совбеза Валентине Матвиенко.

"Думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локте в украинской крови", - говорится в сообщении.

По его словам, Матвиенко не должна отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются. Данилов заверил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями.

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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