В Слуге народа сообщили, когда Рада может назначить новых министров

Корниенко сообщил, когда Рада может назначить новых министров / УНИАН

Верховная Рада может рассмотреть вопрос увольнения трех министров 18 мая. Если их отправят в отставку, то уже 20 мая может состояться голосование за назначение новых людей на их должности, сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Если завтра состоится увольнение министров, то есть перспектива в четверг голосования за назначение новых министров", — сказал Корниенко в ходе брифинга в понедельник, 17 мая.

Отметим, накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе планируется, по меньшей мере, одно внеочередное заседание парламента. Он сказал, что 18 мая Рада может собраться для рассмотрения заявлений об отставке трех членов правительства.

Отставка министров – о чем сообщалось ранее: