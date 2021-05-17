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В Слуге народа сообщили, когда Рада может назначить новых министров

17 мая 2021, 14:16
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Если завтра состоится увольнение министров, то уже в четверг освободившиеся места в Кабмине могут занять новые люди, сказал Корниенко.

Корниенко
Корниенко сообщил, когда Рада может назначить новых министров / УНИАН

Верховная Рада может рассмотреть вопрос увольнения трех министров 18 мая. Если их отправят в отставку, то уже 20 мая может состояться голосование за назначение новых людей на их должности, сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Если завтра состоится увольнение министров, то есть перспектива в четверг голосования за назначение новых министров", — сказал Корниенко в ходе брифинга в понедельник, 17 мая.

Отметим, накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе планируется, по меньшей мере, одно внеочередное заседание парламента. Он сказал, что 18 мая Рада может собраться для рассмотрения заявлений об отставке трех членов правительства.

Отставка министров – о чем сообщалось ранее:

  • 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
  • Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.
  • 14 мая стало известно, что два члена Кабмина – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов.

Верховная Рада Слуга народа новости Украины Александр Корниенко
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