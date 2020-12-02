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В СНБО призвали местные советы срочно собраться на сессии - в чем причина

2 декабря 2020, 19:04

Данилов обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Украине.

Данилов
Данилов призвал срочно провести заседания облсоветов / УНИАН

В СНБО срочно обратились к местным советам с просьбой незамедлительно провести сессии после местных выборов, а также рассмотреть вопрос борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в открытом письме, опубликованном на странице СНБО в Facebook.

"С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важным является безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должны быть рассмотрены вопросы преодоления негативных последствий распространения COVID-19 в каждой области, каждом районе, городе, поселке, селе", - заявил он.

Данилов отметил, что благодаря реформе децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ, нацеленных на улучшение жизни жителей общин.

Коронавирус в Украине:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно.
  • Ранее в СНБО сообщили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против коронавируса COVID-19 до конца будущего года.
  • Также напомним, Алексей Данилов посоветовал как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса.
СНБО карантин коронавирус новости Украины Алексей Данилов
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