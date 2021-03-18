В США признались, когда Байден наконец-то позвонит Зеленскому

Джо Байден скоро позвонит Зеленскому / Reuters

Президент США Джо Байден обязательно позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому "без каких-либо предпосылок", заявил пресс-секретарь посольства США в Украине Дэниэл Лангенкемп в комментарии Европейской правде.

Он выразил убеждение, что разговор обязательно состоится.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - несколько раз подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированные переговоры", - отметили в посольстве.

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Там также напомнили о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину противоправной аннексии Крыма, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

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"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - говорится в комментарии посольства.

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