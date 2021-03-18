В США признались, когда Байден наконец-то позвонит Зеленскому

Президент США Джо Байден не раз выражал поддержку нашей стране, он взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, является другом Украины.
Президент США Джо Байден обязательно позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому "без каких-либо предпосылок", заявил пресс-секретарь посольства США в Украине Дэниэл Лангенкемп в комментарии Европейской правде.
Он выразил убеждение, что разговор обязательно состоится.
"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - несколько раз подчеркнул он.
Дипломат также напомнил, что президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".
"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированные переговоры", - отметили в посольстве.
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Там также напомнили о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину противоправной аннексии Крыма, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.
Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.
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"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - говорится в комментарии посольства.
Поставки американского оружия в Украину:
- 26 августа Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.
- 23 октября 2020 года Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украине ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.
- 10 ноября 2019 года помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину. По его словам, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе. При этом О'Брайен напомнил, что администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине.