В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

Во вторник, 29 июня, парламент одобрил законопроект, который предусматривает огромные штрафы для дальнобойщиков
В нашей стране будут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля - сегодня Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3743.
За документ проголосовали 257 парламентариев.
Закон предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.
Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать админвзысканием в размере трех тысяч таких минимумов (51 тысяча гривен).
Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:
- 500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;
- тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;
- 2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;
- 3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.
Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.
Ранее Главред писал о том, что жуткое смертельное ДТП произошло в ночь на субботу, 19 июня, в Киеве. На проспекте Бажана пешеходы пытались перебежать дорогу, и попали под колеса фуры.
Трагедия произошла неподалеку от подземного перехода. Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения.