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В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

29 июня 2021, 19:47
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Во вторник, 29 июня, парламент одобрил законопроект, который предусматривает огромные штрафы для дальнобойщиков

фура, грузовик
В Украине будут штрафовать за отказ от весового контроля / УНИАН

В нашей стране будут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля - сегодня Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3743.

За документ проголосовали 257 парламентариев.

Закон предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать админвзысканием в размере трех тысяч таких минимумов (51 тысяча гривен).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

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  • 500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;
  • тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;
  • 2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;
  • 3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Ранее Главред писал о том, что жуткое смертельное ДТП произошло в ночь на субботу, 19 июня, в Киеве. На проспекте Бажана пешеходы пытались перебежать дорогу, и попали под колеса фуры.

Трагедия произошла неподалеку от подземного перехода. Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Верховная Рада штраф дальнобойщик новости Украины
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