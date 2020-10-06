В Украине допустили появление военной базы Великобритании

Лондон серьезно поддерживает Киев в борьбе с российской агрессией, напомнил Дмитрий Кулеба.
Официальный Киев готов дать согласие на размещение британских войск на своей территории в случае такой необходимости. Украина может проводить больше военных учений с Великобританией, которая активно поддерживает украинцев в борьбе с российской агрессией.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.
По словам дипломата, Киев поддерживает проведение более частых учение с британскими войсками. Если десантники Великобритании примут решение обосноваться в Николаевской области, Украина не будет выступать против.
"Если они там (британские десантники в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - добавил Кулеба.
Также он подчеркнул, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. Британия проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию российско-украинского конфликта.Читайте такжеУкраина и Великобритания хотят вместе делать оружие
- Напомним, в сентябре Украина и Великобритания провели совместные военные учения Объединенные усилия-2020. На первом этапе маневров произошла высадка украинских и британских десантников в Николаевской области.
- Британские СМИ акцентировали внимание на этом, что данная военная операция стала крупнейшей для Королевства за последние 20 лет – в рамках маневров на украинскую землю высадились более 450 военных Великобритании.