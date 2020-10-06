В Украине допустили появление военной базы Великобритании

Мы не против появления британских десантников в Николаевской области - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев готов дать согласие на размещение британских войск на своей территории в случае такой необходимости. Украина может проводить больше военных учений с Великобританией, которая активно поддерживает украинцев в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

По словам дипломата, Киев поддерживает проведение более частых учение с британскими войсками. Если десантники Великобритании примут решение обосноваться в Николаевской области, Украина не будет выступать против.

"Если они там (британские десантники в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - добавил Кулеба.

Также он подчеркнул, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. Британия проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию российско-украинского конфликта.Читайте такжеУкраина и Великобритания хотят вместе делать оружие