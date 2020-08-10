Возвращение Медведчука в переговоры по Донбассу: Кравчук назвал условие

Кравчук не исключил возвращения Медведчука в переговорный процесс по Донбассу / УНИАН

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, который до президентства Владимира Зеленского принимал участие в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе, может вернуться в переговорный процесс. Однако Киев его политическую позицию поддерживать не будет.

Об этом рассказал глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

По его словам, позиция Медведчука идет вразрез с политикой Украины по вопросу решения конфликта на Донбассе. Кравчук хочет, чтобы достигнутые договоренности отвечали интересам всех сторон, которые принимают участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда Россия отдаст Украине Крым и что будет с Донбассом

"Я считаю, что позиция, которую занимает Медведчук ... Он имеет право на свою позицию, но она не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит Украину в сложное положение. Я за то, чтобы использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России, потому что она там присутствует. И согласовать - прежде всего, с людьми, которые там находятся", - сказал Кравчук.

Также он добавил, что не исключает возможности переговоров с Медведчуком, однако отрицает вариант, согласно которому какой-либо документ, предложенный его политической силой, будет подписан украинской делегацией.

"Я буду думать, анализировать, и не только я, а все мы вместе взятые. Для того, чтобы нас не ввели в заблуждение", - уверяет политик.

Напоследок он подчеркнул, что вопрос участия Медведчука в переговорном процессе нужно обсуждать хотя бы через месяц, когда Кравчук детально ознакомится с процессом.Читайте также"Медведчука с женой попалили": СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым

Ранее Кравчук заявил, что именно создание Свободной экономической зоны на Донбассе станет главным катализатором деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По его мнению, в условиях реализации такой инициативы должна измениться управленческая политика в регионе.