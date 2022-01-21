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Воинский учет для женщин: в Минобороны заявили о значительном сокращении списка профессий

21 января 2022, 22:30

Специальности и профессии, представительницы которых должны будут стать на воинский учет, родственны с около 100 военно-учетными специальностями.

воинский учет
Воинский учет для женщин - список профессией сократят / Фото: glavnoe.ua, poltava.to

В Минобороны разработали новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин. Известно, что в документе существенно сократили список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, что список профессий для воинского учета был сокращен с 35 до 14 специальностей. При этом новая редакция включает в себя шесть профессий.

Специальности и профессии, представительницы которых должны будут стать на воинский учет, родственны с около 100 военно-учетными специальностями.

В Минобороны добавили, что на обязательный учет военнообязанных будут становиться женщины, которые работают в следующих сферах:

  • сфере медицины,
  • электроники,
  • связи,
  • метрологии и картографии,
  • финансов,
  • бухгалтерского учета и аудита.

"Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка", - говорится в сообщении.

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Новую редакцию указа о воинском учете женщин уже направили на рассмотрение в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки.

Также глава Минобороны Алексей Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

"Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими", — отметил Алексей Резников.

Воинский учет для женщин

Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

Такое решение вызвало массу протестов среди, собственно, украинок.

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