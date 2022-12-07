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Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – Подоляк

7 декабря 2022, 20:36
Развязанная Россией война против Украины вряд ли остановится на границах 1991 года, считает советник руководители Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Войска России постепенно отступят к границам 1991 года - Подоляк / Коллаж Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

В ходе войны России против Украины российские оккупанты постепенно отступят к границам 1991 года. Однако военные действия не остановятся, поскольку для Киева важно, чтобы приграничье со страной-агрессором Россией было демилитаризовано. Захватчики вынуждены будут отступить на 50-100 километров от границы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что война будет продолжаться, скорее всего, без применения оружия массового поражения. Оккупанты отступят к международно признанным границам Украины по состоянию на 1991 год.

"Я считаю, что будет четкая конвенционная война, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991 года", - считает Подоляк.

Впрочем, по мнению чиновника, война после этого не остановится. Украина заинтересована в димилитаризации приграничного с Россией участка. Поэтому оккупантам придется отойти на 50-100 километров от границы.

"Поэтому российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события войны", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

В Financial Times ранее опубликовали материал, в котором говорится о том, что интересы Запада и Украины в вопросе переговоров с Россией могут разойтись.

Западный мир опасается применения Москвой ядерного оружия в случае попытки ВСУ освободить Крым военным путем. Журналисты привели цитату президента Владимира Зеленского, который подчеркнул, что Украина не намерена вести переговоры с Россией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что миру с Путиным говорить уже не о чем. Директор России потерял политические перспективы в своей стране. Единственный шанс РФ не развалиться – провести смену элит.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен полагает, что Путин не заинтересован в реальных переговорах с Украиной. Глава Кремля проводит действия, направленные на усиление войны и нанесение ущерба мирным украинцам.

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Другие новости:

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