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Вступление Украины в НАТО: в Слуге народа анонсировали отмену срочной службы в армии

20 июля 2021, 14:48
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Обязательный призыв в армию планируют отменить службой в резерве.

ВСУ
В Украине могут отменить срочную службу в армию в 2023 году / УНИАН

Призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские подразделения могут отменить уже с 2023 года. Такой шаг предусмотрен реформами, направленными на интеграцию государства в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

В интервью Украинским новостям он рассказал о том, что принятие закона авторства президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении предусматривает реализацию военной стратегии, которая предполагает замену срочной службы в армии с 2023 года.Читайте такжеВ ВСУ рассказали о сроках отказа от призыва в армию

"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - подчеркнул Александр Корниенко.

Законы Зеленского о национальном сопротивлении и численности ВСУ

16 июля Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского №5557 о национальном сопротивлении. На базе нового закона государство создает систему территориальной обороны.

Также нардепы проголосовали за другой законопроект авторства главы государства – №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч – до 261 тысячи человек.

ВСУ Слуга народа новости Украины Александр Корниенко
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