Выдворение россиян из Крыма: Резников ответил на угрозы из России

Член правительства уверен, что некоторым гражданам РФ придется покинуть Крым.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал угрозы и насмешки, которые озвучивали в РФ после того, как он рассказал о плане выдворения из Крыма полмиллиона россиян.
В России могут смеяться, но так все и произойдет, рассказал член Кабмина в интервью ВВС News Україна.
Собеседник подчеркнул, что ничто не вечно, и даже Советский Союз распался.
"…Никто не вечен в своем кресле. Например, немецко-фашистские преступники даже не представляли, что Нюрнберг (Нюрнбергский судебный процесс после Второй мировой войны – Ред.) может произойти так быстро…", – добавил чиновник.
Напомним, в конце марта Алексей Резников говорил, что Украина планирует после возвращения Крыма под свой контроль выдворить с полуострова 500 тысяч россиян, которые незаконно переехали.
В РФ быстро отреагировали на заявление министра – появились насмешки и угрозы. В частности, заговорили о намерении объявить его в розыск.
Глава комитета российской Госдумы по делам Союза Независимых Государств Леонид Калашников утверждал, что украинцы "очнутся" и выгонят подобных чиновников.
Незаконная аннексия Крыма
- В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
- Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.