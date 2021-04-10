Выдворение россиян из Крыма: Резников ответил на угрозы из России

Алексей Резников ответил на угрозы из России из-за плана по Крыму / УНИАН

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал угрозы и насмешки, которые озвучивали в РФ после того, как он рассказал о плане выдворения из Крыма полмиллиона россиян.

В России могут смеяться, но так все и произойдет, рассказал член Кабмина в интервью ВВС News Україна.

Собеседник подчеркнул, что ничто не вечно, и даже Советский Союз распался.

"…Никто не вечен в своем кресле. Например, немецко-фашистские преступники даже не представляли, что Нюрнберг (Нюрнбергский судебный процесс после Второй мировой войны – Ред.) может произойти так быстро…", – добавил чиновник.

Напомним, в конце марта Алексей Резников говорил, что Украина планирует после возвращения Крыма под свой контроль выдворить с полуострова 500 тысяч россиян, которые незаконно переехали.

В РФ быстро отреагировали на заявление министра – появились насмешки и угрозы. В частности, заговорили о намерении объявить его в розыск.

Глава комитета российской Госдумы по делам Союза Независимых Государств Леонид Калашников утверждал, что украинцы "очнутся" и выгонят подобных чиновников.