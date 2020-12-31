"Я устал, я ухожу": эксперт оценил вероятность отставки Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Результаты местных выборов говорят о неизбежности перевыборов Верховной Рады Украины.

Об этом руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал Главреду.

"Слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть", - говорит эксперт.

Он не исключил, что досрочные парламентские выборы, скорее всего, пройдут второй половине 2021 года.

Политолог отметил, что вероятность же досрочных выборов президента будет зависеть от развития кризиса в экономике, а также из-за давления на Украину со стороны западных партнеров и России.

"Во многом судьба Зеленского определится отношениями с администрацией Байдена. США сейчас нет смысла менять президента Украины, поскольку у них нет необходимого политического инструментария - все украинские прозападные партии сегодня являются банкротами из-за низкого качества человеческого материала, и в таких условиях досрочные президентские выборы в Украине чреваты непредсказуемым результатом (…) Тренды, связанные с ОПЗЖ и пророссийскими партиями и проявившиеся на местных выборах, заметили все: поддержка пророссийских сил растет", - подчеркнул он.

Читайте такжеНа волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и РадыЭксперт также назвал условия для отставки Владимира Зеленского с должности президента.

"Сказать "я устал, я ухожу" он сможет только в том случае, если станет токсичным настолько, что будет опасным для реальных хозяев Украины. Но просто так Зеленский с должности президента не уйдет – психотип не тот. Он весьма амбициозный человек и прекрасно понимает, что его окружает куча людей, ставших кем-то только благодаря его победе на выборах. Соответственно, если он перестанет быть президентом, то и эти люди станут никем – а они не заинтересованы, чтобы сказка закончилась", - резюмировал Романенко.

Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко заявил о том, что в 2021 году вероятны не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы.