УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Я устал, я ухожу": эксперт оценил вероятность отставки Зеленского

31 декабря 2020, 06:33
Прослушать новость
Остановить

Досрочные парламентские выборы, скорее всего, пройдут второй половине 2021 года, говорит Юрий Романенко.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Результаты местных выборов говорят о неизбежности перевыборов Верховной Рады Украины.

Об этом руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал Главреду.

"Слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть", - говорит эксперт.

Он не исключил, что досрочные парламентские выборы, скорее всего, пройдут второй половине 2021 года.

Политолог отметил, что вероятность же досрочных выборов президента будет зависеть от развития кризиса в экономике, а также из-за давления на Украину со стороны западных партнеров и России.

"Во многом судьба Зеленского определится отношениями с администрацией Байдена. США сейчас нет смысла менять президента Украины, поскольку у них нет необходимого политического инструментария - все украинские прозападные партии сегодня являются банкротами из-за низкого качества человеческого материала, и в таких условиях досрочные президентские выборы в Украине чреваты непредсказуемым результатом (…) Тренды, связанные с ОПЗЖ и пророссийскими партиями и проявившиеся на местных выборах, заметили все: поддержка пророссийских сил растет", - подчеркнул он.

Читайте такжеНа волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и РадыЭксперт также назвал условия для отставки Владимира Зеленского с должности президента.

"Сказать "я устал, я ухожу" он сможет только в том случае, если станет токсичным настолько, что будет опасным для реальных хозяев Украины. Но просто так Зеленский с должности президента не уйдет – психотип не тот. Он весьма амбициозный человек и прекрасно понимает, что его окружает куча людей, ставших кем-то только благодаря его победе на выборах. Соответственно, если он перестанет быть президентом, то и эти люди станут никем – а они не заинтересованы, чтобы сказка закончилась", - резюмировал Романенко.

Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко заявил о том, что в 2021 году вероятны не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы.

отставка Владимир Зеленский Игорь Романенко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Я устал, я ухожу": эксперт оценил вероятность отставки Зеленского». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по УкраинеУгроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине У Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики РоссииУ Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики России "Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборыЗеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы
Следующий материал

Последние новости

06:56
Скандалом с КСУ Зеленский подкладывает свинью всем украинцам
06:44
Тихановский объяснил, почему белорусы не смогли свергнуть Лукашенко Видео
06:36
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
06:33
"Я устал, я ухожу": эксперт оценил вероятность отставки Зеленского Видео
06:02
Гороскоп 2021: астролог дала подробный прогноз для всех знаков Зодиака Видео
Реклама
05:34
Проблемы начнутся весной: эксперт спрогнозировал мрачное будущее для Зеленского Видео
05:01
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
04:25
Праздничный вкусный салат Невеста: самые простые рецепты Видео
04:04
Экс-Серебро топлес снялась в вызывающей фотосессии
03:28
Стало известно о возможности КСУ обжаловать решение Зеленского по Тупицкому Видео
02:15
"Счастливая" гипоксемия: ученые объяснили загадочный и опасный симптом коронавируса Видео
01:46
Опубликован первый геймплейный трейлер отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
01:37
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и решающий день для отношений Видео
01:02
Чеснок и лук помогают: в Минздраве рассказали, как защититься от коронавируса Видео
00:57
Возвращение Крыма и Донбасса в Украину: журналист рассказал, как США ударят по России Видео
00:32
​В России испытают вакцину Спутник V​ на детях и беременных Видео
00:19
Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы Видео
00:13
В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС Видео
30 декабря, среда
23:48
Скандал с отстранением Тупицкого: стало известно, почему Зеленский не нарушил закон Видео
23:27
Автобус со сборной России рухнул с обрыва в озеро ​ Видео
Реклама
23:24
Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление ООН по Крыму Видео
22:55
В ООН обвинили Трампа за нарушение международных обязательств​ Видео
22:51
В Крыму строго наказывают призывников на отказ служить в армии РФ Видео
22:30
Названа новая дата завершения строительства Северного потока-2 Видео
22:15
Как подключить Bluetooth наушники к компьютеру или ноутбуку: простая, но актуальная инструкция
22:11
Резкое похолодание и снегопад: когда в Украине испортится погода Видео
22:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
21:57
Кравчук оценил вероятность начала войны Украины против России Видео
21:53
Президент запретил судам РФ ходить по рекам Украины
21:35
США одобрили кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины Видео
21:15
Жена Джеджулы из больницы обвинила мужа в насилии
21:14
Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP Видео
21:14
​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал Видео
21:09
В Минздраве раскрыли планы по получению вакцины от коронавируса AstraZeneca Видео
21:08
Аллергия на холод: причины, симптомы и факторы риска Видео
21:07
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:54
Кашель может быть неожиданным симптомом опасного состояния Видео
20:46
Самые ожидаемые игры зимы-весны 2021 на ПК и консолях
20:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
Реклама
20:24
Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы
20:18
По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев Видео
20:14
В Харькове депутатов горсовета "обстреляли" долларами Видео
20:03
У Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами Видео
19:38
Дефицит витамина В12: симптомы нехватки Видео
19:24
Рак кожи: 5 предупреждающих знаков Видео
19:23
Китайская вакцина от коронавируса для Украины: кто первый получит прививку Видео
19:16
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
19:15
Фанаты экшен-RPG, настал ваш день: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
19:12
Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять