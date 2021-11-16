За партией Зеленского крадется партия Порошенко: новый парламентский рейтинг

За партией Зеленского крадется партия Порошенко / УНИАН

Партия "Слуга народа" (политсила президента Владимира Зеленского) возглавляет парламентский рейтинг популярности. Это можно понять из опубликованных результатов нового опроса, который провели сотрудники социологической группы "Рейтинг".

"Слугу народа" на парламентских выборах готовы поддержать 18% украинцев, которые планируют голосовать и уже определились с выбором.

Следом за лидером идут "Европейская солидарность" (13,9%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%) и "Батькивщина" (10,1%).

Кроме того, в парламент прошла бы новая политсила бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (7,9%), партии "Сила и честь" (6,4%), партия "Наши" (5,5%), а также "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, самую большую поддержку получила бы партия "Слуга народа" - 15% всех опрошенных.

Так, согласно данным опроса Центра Разумкова, на втором месте расположилась "Европейская солидарность", за которою готовы отдать свои голоса 12,4% всех респондентов."Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5%,