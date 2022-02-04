Заговорил ребусами и приставал к "девочке": Тищенко попал впросак, выступая в Киевсовете

Николай Тищенко отметился неординарными высказываниями / скриншот с видео

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился неординарными высказываниями, назвав столичную депутатку "девочкой".

Инцидент произошел во время выступления Тищенко на заседании Киевского городского совета.

Депутат говорил о создании районных РГА в столице. Во время речи он сказал: "Вы все разумно.... И мы все это понимаем. Да, мы все разумно относимся к событию...".

Затем он обратил внимание на одну из депутатов Киевсовета, которая якобы улыбалась во время его выступления.

"И вы, девочка, которая сегодня улыбается во время войны, народный депутат, которая улыбается...", - обратился Тищенко к ней.

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Слова нардепа вызвали возмущение в зале: раздался гул недовольства депутатов Киевсовета, но под смешки присутствующих, нардеп продолжал:

Читайте также"Потерял" половину Украины: "слуга" Тищенко зашкварился странным поздравлением"Киевляне не согласны, чтобы ими кто-то руководил. Киевляне сегодня хотят жить в столице, которая является примером, чтобы сегодня мы видели ответы, слышали... Относительно тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть у нас... Столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы уничтожаете бизнес сегодня. Вот какие упорные проблемы сегодня нужно решать".

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции Слуга народа Николай Тищенко угодил в очередной конфуз, разместив в соцсетях 7 января поздравление с Пасхой. Очевидно, Тищенко перепутал два важных христианских праздника.