Заговорил ребусами и приставал к "девочке": Тищенко попал впросак, выступая в Киевсовете

Нардеп в очередной раз оконфузился на публике.
Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился неординарными высказываниями, назвав столичную депутатку "девочкой".
Инцидент произошел во время выступления Тищенко на заседании Киевского городского совета.
Депутат говорил о создании районных РГА в столице. Во время речи он сказал: "Вы все разумно.... И мы все это понимаем. Да, мы все разумно относимся к событию...".
Затем он обратил внимание на одну из депутатов Киевсовета, которая якобы улыбалась во время его выступления.
"И вы, девочка, которая сегодня улыбается во время войны, народный депутат, которая улыбается...", - обратился Тищенко к ней.
Слова нардепа вызвали возмущение в зале: раздался гул недовольства депутатов Киевсовета, но под смешки присутствующих, нардеп продолжал:
Читайте также"Потерял" половину Украины: "слуга" Тищенко зашкварился странным поздравлением"Киевляне не согласны, чтобы ими кто-то руководил. Киевляне сегодня хотят жить в столице, которая является примером, чтобы сегодня мы видели ответы, слышали... Относительно тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть у нас... Столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы уничтожаете бизнес сегодня. Вот какие упорные проблемы сегодня нужно решать".
Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции Слуга народа Николай Тищенко угодил в очередной конфуз, разместив в соцсетях 7 января поздравление с Пасхой. Очевидно, Тищенко перепутал два важных христианских праздника.