Захват Харькова Россией и сценарий от Зеленского: на Банковой объяснили заявление президента

Зеленский напрямую не подразумевал, что Харьков будет оккупирован российскими войсками, сказал Сергей Никифоров.
Президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о возможной оккупации Харькова, подразумевал сценарий, который может произойти в случае обострения ситуации. Он назвал гипотетический вариант событий, а не напрямую имел ввиду, что город будет оккупирован Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Как сообщает НВ, он сказал о том, что слова гаранта были некорректно переданы, а сам абзац, в котором Зеленский сказал такую фразу, не следовало бы уточнять.
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Также он добавил, что Зеленский размышлял о возможном обострении ситуации, рассуждал о гипотетическом сценарии, но не говорил четко и конкретно о подготовке оккупации Харькова.
"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - подчеркнул Сергей Никифоров.
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Угроза захвата Харькова со стороны России
Напомним, в пятницу, 21 января, было опубликовано интервью президента Зеленского американской газете The Washington Post. В беседе украинский гарант допустил, что в случае обострения российско-украинского конфликта Россия может захватить Харьков. По его мнению, подобная ситуация станет началом полномасштабной войны двух государств.
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", - заявил Владимир Зеленский.
Заявление президента прокомментировал харьковский градоначальник Игорь Терехов. Он сказал о том, что Харьков был, есть и будет украинским городом, который сможет себя защитить в случае возможной агрессии. По его словам, России оккупировать город не удастся.
"В Харькове всё будет спокойно, четко, и ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется украинским спокойным городом, и пусть россияне не разевают рот", - подчеркнул Игорь Терехов.
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