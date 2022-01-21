Угроза захвата Харькова: Терехов посоветовал россиянам "не разевать рот"

Игорь Терехов / Википедия

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал информацию о том, что Россия может попытаться захватить город.

В своем Facebook он заявил, что город РФ он не сдаст: "Харьков был и будет украинским городом".

Терехов подчеркнул: "Хочу заверить всех харьковчан – город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть. … Уверяю вас – поводов для беспокойства нет".

В комментарии журналистам Терехов добавил: "Хочу успокоить харьковчан. Я могу сказать, что пока я харьковский городской голова, мы не дадим никому захватить Харьков, никакой России. Поэтому в Харькове всё будет спокойно, четко, и ничего здесь не будет. Мы предпринимаем все усилия, и Харьков останется украинским спокойным городом, и пусть россияне не разевают рот".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.

Как подчеркнул он в интервью The Washington Post, попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.

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