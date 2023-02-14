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Запад должен сделать три конкретных шага: Подоляк призвал союзников обеспечить победу Украины

14 февраля 2023, 17:45
У войны России против Украины точно есть конкретный финал, Западу нужно действовать более решительно, сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Западу нужно решительно усилить военную поддержку Украины - Подоляк / Коллаж Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Чтобы ускорить победу Украины над агрессором Россией, западный мир должен четко принять для себя три конкретные позиции – меньше бюрократии и нерешительности, больше конкретики по оружию, а также ускорение логистики и поставок вооружений. Более активная работа резко сократит сроки продолжительности войны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что у войны есть четкий финал, и чтобы его приблизить, нужно принятие Западом алгоритма, который обеспечит победу Украины.

По словам чиновника, западный мир должен придерживаться трех конкретных позиций:

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Меньше бюрократических процедур и политической нерешительности;

Больше математики - и более конкретного оружия под этот этап войны;

Ускорение поставок и логистики.

"Это резко сократит сроки войны", - подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщили, что агрессор РФ не готова пойти в большое наступление к годовщине полномасштабного нападения. Согласно данным военной разведки, у оккупантов нет нужных ресурсов. Россияне будут наступать на Донбассе, чтобы улучшить тактическое положение своих оккупационных войск.

Журналисты The New York Times написали, что Россия собирает десятки тысяч новых оккупантов с целью окружения сил обороны Украины на Донбассе. Для отвлекающего маневра захватчики могут открыть второй фронт – для этого они, возможно, попробуют нанести удар в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны отметили, что оккупанты России столкнулись со сложностями в наступлении на Донбассе. Их войска в большинстве своем состоят из неподготовленных мобилизованных лиц. Аналитики привели в пример атаку россиян под Угледаром, где ВСУ разбили бригаду российских морских пехотинцев.

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Война России против Украины:

военная помощь Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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