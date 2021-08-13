Запуск СП-2 обернется Европе газовым кризисом: Украина призвала нанести двойной удар по Газпрому

Северный поток-2 - это проект России для создания искусственного дефицит газа в Европе и решения задач Кремля - глава Минэнерго / Reuters

Проект Северный поток-2 базируется на геополитической составляющей, его главной задачей является создание искусственной недостачи газа в Центральной и Восточной Европе. Если Газпрому удастся получить монополию на весь транзит газа в подконтрольных Москве газопроводах, то Россия сможет осуществлять вмешательство во внутренние дела Евросоюза. Нужно добиться отмены экспортной монополии российской энергокорпорации и допустить к европейскому рынку газа других поставщиков с Востока. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В интервью польскому изданию BiznesAlert он рассказал о том, что СП-2 является не экономическим, а геополитическим проектом. Магистраль запускается для того, чтобы создавался искусственный дефицит газа в Европе, а Москва смогла решать свои политические задачи.

Читайте такжеГазпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре"Уже сейчас "Газпром" использует свое монопольное положение, чтобы удерживать на рекордно высоком уровне цены на газ на европейском рынке. Если "Газпром" получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконторольных ему газопроводах, это даст Кремлю новые мощные рычаги, чтобы вмешиваться во внутренние дела ЕС", - отметил Галущенко.

По его словам, чтобы уйти от колоссального влияния Газпрома на газовые цены в Европе, европейским странам нужно решить задачу с отменой монополии российской транснациональной корпорации на экспорт газа. К томе же следует открыть конкуренцию на европейском газовом рынке для других поставщиков с востока.

"Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром". Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - подчеркнул Герман Галущенко.

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Дефицит газа в Европе и запуск Северного потока-2

В Европе стремительно подскочили и продолжают расти цены на газ, а топливные хранилища стран пустеют. Стоимость тысячи кубометров топлива бьет рекорды, причем наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен. Ситуация спровоцирована техническими причинами и действиями Газпрома, который отказывается от дополнительной прокачки газа в Евросоюз через территорию Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны Газпрома. По его мнению, это фактически ультиматум: либо ЕС одобряет достройку Северного потока-2, либо европейцы сталкиваются с проблемами поставки газа путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что проблемы Европы с газом – результат политики Газпрома, который шантажирует ЕС и пробивает выгодные для себя условия запуска СП-2.

На рынке газа Европы ожидают, что цены стабилизируются уже после марта 2022 года. Впрочем, не исключается вероятности, при которой стоимость топлива снова изменится в том случае, если Газпром снизит прокачку газа.

11 августа в компании Nord Stream 2 заявили о технической достройке первой нитки газопровода Северный поток-2. Начались тестовые работы по заполнению трубопровода топливом.