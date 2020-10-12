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Зеленский допустил уход с поста президента Украины

12 октября 2020, 09:50

Зеленский верит, что ему удастся договориться о мире с Путиным и вернуть Украине оккупированный Донбасс с аннексированным Крымом.

Владимир Зеленский
Если я не смогу закончить войну, то нужно будет, чтобы пришел другой человек - Зеленский/ Скриншот ВВС

Президент Владимир Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать вооруженный конфликт России и Украины. При этом политик верит в возможность решения российско-украинской конфронтации мирным путем.

Об этом он заявил в интервью ВВС HARDtalk, сообщает ВВС News Украина.

По словам главы государства, возможная неудача в переговорах с Россией по урегулированию конфликта двух стран будет свидетельствовать о том, что на пост президента нужно избрать кого-то другого.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста ВВС о том, уйдет ли гарант в случае провала переговоров на российском направлении, Зеленский не исключил такого сценария.

"Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть", - сказал Зеленский.

Также он утверждает, что продолжает верить в мирные договоренности с Россией и президентом Владимиром Путиным с последующим возвращением оккупированных Кремлем украинских территорий.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский война на Донбассе новости Украины
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