Зеленский инициировал создание переговорной площадки по деоккупации Крыма

Президент Украины подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС.
Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.
"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.
Также Зеленский отметил, что в ходе поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, они смогут увидеть, как соблюдается режим тишины и в каких условиях несут службу украинские военные.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Крымский вопрос – о чем говорилось ранее:
- Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН, в котором подчеркнул, что оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что мир не усвоил трагический урок Второй мировой войны.
- Журналист Иван Яковина заявил, что в случае победы "демократа" Джо Байдена в президентской гонке США, Украина вернет Крым и Донбасс.
- Российская журналистка и политик Ксения Собчак заставила Наталью Поклонскую оправдываться в проведении незаконного референдума в Крыму.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность.