Зеленский инициировал создание переговорной площадки по деоккупации Крыма

Зеленский инициировал создание переговорной площадки по Крыму / УНИАН

Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что в ходе поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, они смогут увидеть, как соблюдается режим тишины и в каких условиях несут службу украинские военные.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крымский вопрос – о чем говорилось ранее: