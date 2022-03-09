Зеленский назвал условие окончания войны в Украине / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild рассказал, как можно закончить войну с Россией.

По его словам, это возможно только посредством прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет УНИАН.

"В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации", - сказал глава украинского государства.

Также Зеленский отметил, что сейчас не может говорить о деталях, так как не было прямого контакта с Путиным.

"Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня Подоляк заявил, что в ОП не знали точной даты вторжения России в Украину, однако власти готовились к войне.

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