Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину - Шольц

Олаф Шольц / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна точно не будет отправлять военные самолеты в Украину. Об этом он сказал после того, как США отклонили предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29, пишет Reuters.

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - заявил Шольц.

Также, отвечая на вопрос о том, выступает ли Германия категорически против запрета на импорт российских энергоносителей, Шольц заявил, что уже несколько месяцев работает над снижением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.

"Есть много технических вопросов, которые необходимо решить", - добавил он.

Напомним, накануне власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.

Реклама

Также ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

Читайте также: