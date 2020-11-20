Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за скандала с КСУ

Зеленский попросили помощи у Венецианской комиссии / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решений КСУ.

Как сообщается на сайте президента, во время сегодняшней встречи стороны обсудили поиск комплексного решения для быстрого выхода из конституционного кризиса в Украине.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено", - отметил Зеленский.

Читайте такжеВ Слуге народа оценили вероятность роспуска Верховной Рады из-за ситуации с КСУ

Он также обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили наработку законопроектов по восстановлению наказания за подачу недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Конфликт с КСУ - о чем ранее писал Главред: