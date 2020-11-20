Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за скандала с КСУ

Президент попросил Джанни Букиккио посодействовать в проведении экспертизы.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решений КСУ.
Как сообщается на сайте президента, во время сегодняшней встречи стороны обсудили поиск комплексного решения для быстрого выхода из конституционного кризиса в Украине.
"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено", - отметил Зеленский.
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Он также обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.
Стороны также обсудили наработку законопроектов по восстановлению наказания за подачу недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.
Конфликт с КСУ - о чем ранее писал Главред:
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".
- Глава КСУ Александр Тупицкий призвал власти урегулировать конфликт и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Александру Разумкову с просьбой о переговорах.