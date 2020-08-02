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"Страна хайпа": у Зеленского назвали истинную причину переезда на госдачу

2 августа 2020, 20:03

В офисе президента признались, что в доме президента невозможно было организовать должную охрану.

Зеленский
Выяснилось, из-за чего Зеленский продал свой дом / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский решил продать свой дом и переселился на госдачу в Конче-Заспе из-за того, что предыдущее жилище было невозможно обеспечить должной охраной.

Об этом в интервью Стране рассказал медийный кризис-менеджер в Офисе президента Михаил Подоляк. Он отметил, что старое жилье Зеленского "находилось в неудобном месте", там практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО.

"Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий – в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям – охрана не могла их проверить. То есть был целый ряд нарушений требований к охране высшего должностного лица", – рассказал Подоляк.

По его словам, глава страны целый год прожил в своем доме, потому что "не хотел выходить из образа простого человека".

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"Он хотел, как в Швейцарии – президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина – другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа. Это не Швейцария, где все тихо и спокойно", – подчеркнул сотрудник ОП.

Ранее Зеленский сталкивался с хайпом, однако только медийным.

"Другое – погрузиться в среду, где большое количество людей тебя ненавидит, хотя даже не знает лично", – отметил Подоляк.

Он добавил, что украинский лидер хотел изменить ситуацию, показав личный пример.

"Я, мол, буду такой, как вы, буду находиться внутри общества. Но нельзя находиться внутри общества, которое изначально настроено на то, чтоб тебя ненавидеть. Это проблема нашего общества, его нужно успокаивать", – сказал Подоляк.

Ранее Главред писал о том, что Владимир Зеленский вместе с семьей летом поселился на государственной даче в элитном поселке Конча-Заспа, где на протяжении последних тридцати лет живут высокопоставленные украинские чиновники.

Владимир Зеленский госдача новости Украины офис президента
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