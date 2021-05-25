Зеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра

Зеленский собрался увеличить численность ВСУ / president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский внес в парламент предложение увеличить численность Вооруженных сил Украины.

Так, гарант подал законопроект №5558 о внесении изменения в ст. 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины". Отмечается, что речь идет об увеличении численности ВСУ. Основанием является принятие закона об основах национального сопротивления. Документ обозначен как неотложный.

Ранее в Раду внесли законопроект о национальном сопротивлении.

Когда текст законопроекта появился на сайте Рады, стало известно, что численность Вооруженных Сил Украины собираются утвердить в количестве, что не превышает 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих.

На сегодня общая численность ВСУ составляет 250 тысяч человек (согласно закону), в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Напомним, в октябре 2020 Арахамия предлагал сократить численность ВСУ. Лидер фракции Слуга народа заявил тогда о важности перевооружения армии.

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