Зеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра

Ранее в Раду внесли законопроект о национальном сопротивлении.
Глава Украины Владимир Зеленский внес в парламент предложение увеличить численность Вооруженных сил Украины.
Так, гарант подал законопроект №5558 о внесении изменения в ст. 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины". Отмечается, что речь идет об увеличении численности ВСУ. Основанием является принятие закона об основах национального сопротивления. Документ обозначен как неотложный.
Ранее в Раду внесли законопроект о национальном сопротивлении.
Когда текст законопроекта появился на сайте Рады, стало известно, что численность Вооруженных Сил Украины собираются утвердить в количестве, что не превышает 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих.
На сегодня общая численность ВСУ составляет 250 тысяч человек (согласно закону), в том числе 204 тысячи военнослужащих.
Напомним, в октябре 2020 Арахамия предлагал сократить численность ВСУ. Лидер фракции Слуга народа заявил тогда о важности перевооружения армии.
Армия Украины: новости
- Зеленский указом ввел новый вид военной службы для украинцев. Президент ввел в действие принятый депутатами Верховной Рады IX созыва закон о новом виде военной службы для украинцев.
- Заместитель военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган озвучил информацию о планах по призыву в ряды ВСУ выпускников (в возрасте до 43 лет) военных кафедр вузов.
- Зеленский собрался сделать армию в Украине частной. К разработке законопроекта о деятельности частных военных компаний глава державы решил привлечь Консультативный совет по делам ветеранов.
- Ранее Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ. Депутаты привели украинские воинские звания в соответствие со стандартами НАТО.