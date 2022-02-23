Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос

Владимир Зеленский / Офис президента

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 11-18 февраля, ему доверяют 41% респондентов.

Вместе с этим не доверяют Зеленскому – 57%.

Экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют – 35%, не доверяют – 55%, главе КГГА Виталию Кличко доверяют – 34%, не доверяют – 57%, экс-спикеру ВР Дмитрию Разумкову доверяют – 32%, не доверяют – 38%, а не знают его – 25%.

Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют – 28%, не доверяют – 70%, лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют – 26%, не доверяют – 72%, экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют – 24%, не доверяют – 72%.

Главе партии "Сила и честь" Игорю Смешко доверяют – 24%, не доверяют – 34%, не знают его – 37%.

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Сопредседателю фракции "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют – 22%, не доверяют – 62%. Экс-главе МВД Арсену Авакову доверяют – 22%, не доверяют – 66%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко доверяют – 18%, не доверяют – 76%.

Отметим, исследование проходило 11-18 февраля методом телефонных интервью. На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 4800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее был опубликован президентский рейтинг КМИС. Если бы выборы президента Украины состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник, лидер Евросолидарности Петр Порошенко. За Зеленского отдали бы свои голоса 25,1% украинцев среди тех, кто определился с выбором, за Порошенко - 21,8%.

1 февраля Центр Разумкова предоставил новый президентский рейтинг. По данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата.

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