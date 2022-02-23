УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос

23 февраля 2022, 13:45

На втором месте оказался бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 11-18 февраля, ему доверяют 41% респондентов.

Вместе с этим не доверяют Зеленскому – 57%.

Экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют – 35%, не доверяют – 55%, главе КГГА Виталию Кличко доверяют – 34%, не доверяют – 57%, экс-спикеру ВР Дмитрию Разумкову доверяют – 32%, не доверяют – 38%, а не знают его – 25%.

Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют – 28%, не доверяют – 70%, лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют – 26%, не доверяют – 72%, экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют – 24%, не доверяют – 72%.

Главе партии "Сила и честь" Игорю Смешко доверяют – 24%, не доверяют – 34%, не знают его – 37%.

Реклама

Сопредседателю фракции "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют – 22%, не доверяют – 62%. Экс-главе МВД Арсену Авакову доверяют – 22%, не доверяют – 66%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко доверяют – 18%, не доверяют – 76%.

Отметим, исследование проходило 11-18 февраля методом телефонных интервью. На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 4800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее был опубликован президентский рейтинг КМИС. Если бы выборы президента Украины состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник, лидер Евросолидарности Петр Порошенко. За Зеленского отдали бы свои голоса 25,1% украинцев среди тех, кто определился с выбором, за Порошенко - 21,8%.

1 февраля Центр Разумкова предоставил новый президентский рейтинг. По данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата.

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский новости Украины президентский рейтинг
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиакаАстролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиака Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеЗеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыЛунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбы Невероятная денежная удача и достаток круглый год: три знака зодиака станут богаче в год ТиграНевероятная денежная удача и достаток круглый год: три знака зодиака станут богаче в год Тигра 5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объема5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объема

Последние новости

14:55

Жизнь людей и работа бизнеса при ЧП в Украине: Шмыгаль сделал заявление

14:55

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

14:44

"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

14:28

Россия согнала весь свой флот к Украине – ЦОСВидео

14:20

Россия эвакуирует сотрудников своих дипломатических ведомств из УкраиныВидео

Реклама
14:10

"У нас свои интересы": Эрдоган заявил, что не собирается вводить санкции против РФВидео

13:45

Десятки тысяч: секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько планируется призвать резервистов в ВСУ

13:45

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос

13:43

"Укравтодор" обратился к журналистскому сообществу после скандального интервью Араика Амирханяна "Украинской Правде"

13:24

"Метинвест" продемонстрировала ультрасовременный вуз в Мариуполе

13:18

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, от которой декольте трещит по швам

13:13

В Украине объявят чрезвычайное положение

13:04

Михаил Ходорковский. Из-за Путина Россию ждет будущее Северной КореиВидеоблоги

13:00

Гороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиВидео

12:53

Чрезвычайное и  военное положение: в каких ситуациях вводятся и какие ограничения будут действовать

12:52

"Накажите Путина жестче и сейчас": в Британии пресса жестко прореагировала на признание президентом РФ "ЛДНР"Фото

12:45

Данилов рассказал, что будет с Киевом в случае атаки российских войскВидео

12:40

Российский блогер Дудь публично поддержал Украину

12:36

На Харьковщине усиливают безопасность из-за угрозы РФВидео

12:04

Первый раунд Путин проиграл и перешел к плану Бмнение

Реклама
12:03

На границах Украины с РФ, Беларусью и ОРДЛО введены новые ограничения: что запрещено

11:50

Признание "ЛДНР" и войска РФ на Донбассе: Украина призвала мир остановить МосквуВидео

11:39

Рада рекомендует СНБО ввести санкции против Госдумы РФ за признание "ЛДНР"

11:34

Рада проголосовала в первом чтении за закон о легализации оружия в УкраинеВидео

11:30

Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныФото

11:25

Агрессия РФ: эксперт назвал 5 сценариев, по которым может дальше действовать РоссияВидео

11:07

Соловьев, Симоньян, Шойгу, Захарова: СМИ узнали, по кому в РФ Евросоюз ударил санкциями

10:55

Запад ввел очень "лайтовые" санкции против Путинамнение

10:52

Успехи Украины в официальной войне с Россией: итоги первого днямнение

10:48

МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в РФ и немедленно выехать из России

10:31

"Минские соглашения могли умереть не полностью": в Раде объяснили, что будет с переговорами в ТКГВидео

10:17

Путин нашел "крайнего" - мертвого Ленинамнение

10:17

Из-за украино-российского конфликта резко вырастут цены на продукты - Reuters

10:03

В Раде предложили ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

10:00

Юрий Корявченков: Кривой Рог отмечает 78 лет со Дня освобождения города, и мы снова готовы к защите

09:51

Канада передала Украине летальное оружиеФото

09:43

США перебросит на восточный фланг НАТО истребители F-35, вертолеты Apache и 800 военных - The Hill

09:09

Канада, Япония и Австралия затягивают "санкционную удавку" на шее РоссииВидео

08:20

Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

08:09

Морозы, мокрый снег и дождь: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Реклама
08:04

Под угрозой - Киев и другие главные города: Байден назвал направления вероятного вторжения РФ

07:54

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

07:18

Мариуполь и Харьков эвакуировать не будут: Кулеба озвучил два плана на случай продолжения агрессии РФ

07:00

3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяВидео

06:56

Сомнения в Будапештском меморандуме, или Как Украина ищет себе инструмент безопасностимнение

06:38

Встреча Байдена и Путина: в Белом доме назвали условие для проведения переговоров

05:30

Гороскоп на март 2022 года для Рыб: астролог назвала дни супервезения и удачиВидео

05:10

Белые пятна на обуви - не проблема: 5 способов, чтобы избавится от солевых разводов

03:38

Мокрая и сексуальная: Ким Кардашьян показала роскошные ягодицы и грудь в бассейне

02:56

Гороскоп на март 2022: Водолеев накроет щедрый денежный дождьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять