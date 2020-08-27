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Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США: о чем говорили

27 августа 2020, 06:50

На встрече президент поднял вопрос двухстороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки.

Зеленский, Биган
Зеленский и Биган встретились в Кривом Роге / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Встреча состоялась в Кривом Роге после телефонного разговора Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече Зеленский поднял вопрос двухстороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности относительно финансовой и военной поддержки нашего государства.

Биган, в свою очередь, отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах.

Также Зеленский подробно проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в минском и нормандском форматах.

Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Читайте такжеЗеленский пообещал защитить демократию в США от украинского вмешательстваСтороны также обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Президент отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Как сообщал Главред, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.

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