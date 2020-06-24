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Выяснилось, когда Зеленский выйдет из "карантинного режима"

В пятницу, 26 июня, завершается период самоизоляции главы государства.

24 июня 2020, 19:43
Зеленский
Зеленский выйдет из "карантинного режима" в эту пятницу / УНИАН

Из-за того, что у первой леди Елены Зеленской был диагностирован опасный коронавирус, президент Украины перешел на особый режим работы еще 12 июня.

Выйти из "карантинного режима" глава государства намерен уже в эту пятницу, 26 июня, передает Укринформ. Все тесты главы государства на коронавирус показали отрицательный результат.

"В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы президента. Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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Как ранее писал Главред, жена президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – подхватила китайский коронавирус Covid-19, из-за которого в Украине введен карантин. Тест на вирус оказался позитивным, поделилась первая леди в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что не боится китайского коронавируса, хотел им заразиться и самоизолироваться в Киеве в здании Офиса президента (находится на ул. Банковой).

Владимир Зеленский карантин
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