Зеленский высказался о легализации каннабиса и проведении опроса

Зеленский ответил на вопросы журналистов накануне выборов / Reuters

Глава государства Владимир Зеленский сегодня заверил, что проведение всеукраинского опроса не будут финансировать ни с бюджета, ни олигархические структуры.

Об этом гарант сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам и объяснил выбор вопросов к опросу.

"Не за средства государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальный, или в декларации президента Украины", - сказал он.

Говоря о вопросе о легализации медицинского каннабиса Зеленский отметил, что поддержка украинцами данной инициативы может стать главным аргументом для Верховной рады, чтобы одобрить соответствующий законопроект.

"Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", - заявил он.

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Говоря о свободной экономической зоне на Донбассе, Зеленский отметил, что ее создание будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал президент.

При этом он отметил, что данная инициатива пока не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

Интервью Зеленского - о чем сообщалось ранее: