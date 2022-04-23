Зеленский высказался о причинах войны России против Украины

С самого начала независимости нашего государства, о независимости мечтали только мы, заявил президент.
Глава государства Владимир Зеленский озвучил причину нападения России на Украину.
Он считает, что страна-оккупант пытается таким образом вернуть свое влияние.
"Мы с вами знаем, что война идет восемь лет. К сожалению, не хочется привыкать к этой ползучей оккупации, однако тем не менее, это происходит, мы это видим. Относительно того, иметь большое влияние на Украину, я думаю, что всегда Российская Федерация на том или ином уровне этого хотела. И всегда, если говорить откровенно, потому что мы с этим влиянием боремся, я считаю, что уже побороли. С самого начала независимости нашего государства, о независимости мечтали только мы (украинцы, - ред.), думали только мы и только для нас она важная и, наверное, цивилизованного мира", - заявил президент во время сегодняшней пресс-конференции.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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