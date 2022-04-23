В Германии должны решить, поставлять ли тяжелое вооружение в Украину

Rheinmetall готова экспортировать в Украину 100 БМП Marder / © Rheinmetall

В Федеральном совете безопасности должны решить, готова ли Германия на прямые поставки тяжелого вооружения в Украину, пишет издание DW.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall обратился в Федеральный совет безопасности за разрешением экспортировать в Украину 100 боевых машин пехоты Marder.

Отмечается, что данный запрос на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину стал первым с начала войны.

Дочерняя компания концерна – Rheinmetall Landsysteme – готова поставить Киеву свою продукцию в течение ближайших недель.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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