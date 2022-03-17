Зеленский заявил о создании нового международного альянса для мгновенной реакции на агрессию - U24

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Конгрессом США подчеркнул на необходимости создания нового оборонного союза U24.

К такому решению он пришел, так как действующие институции слишком медленно реагируют на агрессию.

"Война не прекращается, военные преступления России не прекращаются. Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Потому нужны новые пакеты санкций против России", - подчеркнул он.

По словам украинского лидера, мир должен, наконец, признать официально, что Россия стала государством-террористом, а Украина должна получить большую поддержку, чем получает сейчас.

Читайте такжеУкраинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираном"ВСУ требуются системы противовоздушной обороны, самолеты, достаточное количество летального оружия и боеприпасов, чтобы остановить российских оккупантов. Именно в этом выступлении в Конгрессе я обратился и к Соединенным Штатам, и ко всем ответственным государствам о создании нового объединения U-24. Нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира. Быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а в первые 24 часа от нападения", - заявил украинский президент.

Напомним, политологи объяснили, почему Путин еще не убил Зеленского, а также назвали фигур из "расстрельного списка" РФ.

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