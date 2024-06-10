5 строгих запретов: что нельзя делать 11 июня, чтобы не началась "черная полоса"

Что можно делать 11 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья и денег.

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Что нельзя делать 11 июня / фото: pixabay

11 июня церковь отмечает день святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Как сообщает Главред, Вартоломей был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он проповедовал в разных странах после Вознесения Иисуса. Также сообщается, что он перевел Евангелие от Матфея на язык народа Индии. Однако он не смог умереть своей смертью, его подвергли мученической смерти. По одной из версий апостола распяли вниз головой на кресте и сняли кожу, а по другой - обезглавили.

Варнава был одним из 70-ти учеников Иисуса. Он сыграл ключевую роль в раннем христианском движении. Именно Варнава привел Павла к апостолам после его обращения и сопровождал в его первой миссионерской поездке. Варнава проповедовал Евангелие, был одним из ведущих миссионеров в ранней церкви. В какой-то момент между ним и Павлом начались разногласия по отношению к Иоанну Марку, поэтому они разделились. Варнава погиб мученической смертью на Кипре, его забросали камнями.

Что можно делать 11 июня

В этот день нужно провести время в кругу родных людей. Считается, что это наполнит вас энергией и улучшит отношения с близкими.

В этот день можно пойти в лес и начать собирать землянику. Предки верили, что святые пошлют удачу.

В этот день нужно помириться с человеком, с которым вы находитесь в ссоре. Сделать это нужно до заката, тогда это принесет благополучие.

Что нельзя делать 11 июня

1. Нельзя 11 июня считать монеты. Считается, что из-за этого вы можете остаться без денег.

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2. Нельзя 11 июня устраивать пикники. Предки верили, что в этот день на полянах собирается нечисть, которая может сделать плохо людям.

3. Нельзя 11 июня рассказывать и слушать о чужих болезнях. Если нарушить запрет, то тогда эти недуги могут появиться у вас.

4. Нельзя 11 июня ссориться супружеской паре. Иначе вы сами спугнете свое счастье.

5. Нельзя 11 июня брать и давать деньги взаймы. Предки верили, что тогда весь год придется провести в бедности.

Приметы 11 июня

Если в этот день слышно гром, то будет хорошая рыбалка.

Если в этот день над водой стелется туман, то будет большой урожай грибов.

Если в этот день не летают ласточки, то скоро будет дождь.

Если эта ночь теплая, то все лето будет жарким.

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