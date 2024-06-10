УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

5 строгих запретов: что нельзя делать 11 июня, чтобы не началась "черная полоса"

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2024, 16:47
81
Что можно делать 11 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья и денег.
приметы
Что нельзя делать 11 июня / фото: pixabay

11 июня церковь отмечает день святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Как сообщает Главред, Вартоломей был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он проповедовал в разных странах после Вознесения Иисуса. Также сообщается, что он перевел Евангелие от Матфея на язык народа Индии. Однако он не смог умереть своей смертью, его подвергли мученической смерти. По одной из версий апостола распяли вниз головой на кресте и сняли кожу, а по другой - обезглавили.

Варнава был одним из 70-ти учеников Иисуса. Он сыграл ключевую роль в раннем христианском движении. Именно Варнава привел Павла к апостолам после его обращения и сопровождал в его первой миссионерской поездке. Варнава проповедовал Евангелие, был одним из ведущих миссионеров в ранней церкви. В какой-то момент между ним и Павлом начались разногласия по отношению к Иоанну Марку, поэтому они разделились. Варнава погиб мученической смертью на Кипре, его забросали камнями.

Что можно делать 11 июня

  • В этот день нужно провести время в кругу родных людей. Считается, что это наполнит вас энергией и улучшит отношения с близкими.
  • В этот день можно пойти в лес и начать собирать землянику. Предки верили, что святые пошлют удачу.
  • В этот день нужно помириться с человеком, с которым вы находитесь в ссоре. Сделать это нужно до заката, тогда это принесет благополучие.

Что нельзя делать 11 июня

1. Нельзя 11 июня считать монеты. Считается, что из-за этого вы можете остаться без денег.

видео дня

2. Нельзя 11 июня устраивать пикники. Предки верили, что в этот день на полянах собирается нечисть, которая может сделать плохо людям.

3. Нельзя 11 июня рассказывать и слушать о чужих болезнях. Если нарушить запрет, то тогда эти недуги могут появиться у вас.

4. Нельзя 11 июня ссориться супружеской паре. Иначе вы сами спугнете свое счастье.

5. Нельзя 11 июня брать и давать деньги взаймы. Предки верили, что тогда весь год придется провести в бедности.

Приметы 11 июня

  • Если в этот день слышно гром, то будет хорошая рыбалка.
  • Если в этот день над водой стелется туман, то будет большой урожай грибов.
  • Если в этот день не летают ласточки, то скоро будет дождь.
  • Если эта ночь теплая, то все лето будет жарким.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

16:57 Украина
Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

16:12 Украина
Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

15:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это мой дом : Филипп Киркоров отказался от детей 16364

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США 5912

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось 3863

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка 3373

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка

Последние новости

17:37

Без сложной математики: один лайфхак сделал сотни пользователей TikTok богачами

17:15

Эту ошибку делают чаще всего: главная хитрость, как правильно варить кукурузуВидео

17:12

Отправка инструкторов в Украину: политолог оценил угрозу войны между РФ и НАТО

17:10

Повышение тарифа на свет не покрыло рыночную цену электричества - Шмыгаль

16:57

Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:47

5 строгих запретов: что нельзя делать 11 июня, чтобы не началась "черная полоса"

16:28

Поражение десантного корабля РФ в Азовском море: в ВСУ отреагировали

16:21

Для чего нужно маленькое отверстие на навесных замках

16:12

Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

Реклама
15:59

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

15:52

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожайВидео

15:45

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

15:44

Путин бесится после поражения "гордости" авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57

15:35

Ирина Горовая проговорилась про новый роман и интимную жизнь с бойфрендом

15:18

Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

15:07

В РФ выдали бред по поводу ударов по F-16 на аэродромах за границей

15:03

Залп ATACMS по Крыму: взорваны ЗРК С-300 РФ, есть "двухсотые" и раненые – СМИ

14:47

Это спасет ваш урожай: что нужно сделать, чтобы огурцы не были горькимиВидео

14:46

Надвигаются мощные дожди и ливни: синоптик предупредила, какие регионы "накроет" непогода

14:41

Козловский рассказал, кто стал его кумом и кумой

Реклама
14:18

Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

14:17

Грузовик с "военными" номерами прорвал границу: в Венгрии задержали 32 украинцевФото

13:57

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

13:54

ВСУ взяли много пленных: в Сети рассказали о разгроме россиян под Волчанском

13:47

Сколько нужно варить яйца всмятку: как получить вкусную и полезную едуВидео

13:39

"Очень скоро": Кейт Миддлтон сделала важное заявление

13:29

Москва не может компенсировать потери: враг "переключился" на наемников из Африки

13:27

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

13:26

13-летняя дочь Киркорова завела себе бойфренда

12:53

Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"

12:47

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:45

"Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье

12:25

Махинации на миллионы: СБУ снова постучалась к Медведчуку и Козаку, новое подозрение

12:22

Какой праздник 11 июня: что категорически запрещено делать на Варфоломея и Варнавы

12:13

"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

12:10

16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

12:00

Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

12:00

Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

11:54

ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о "шансе перезагрузить войну"

11:43

Удар по новейшему истребителю россиян: в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ

Реклама
11:31

Продлят ли срок обновления данных в ТЦК для военнобязанных: в Раде поставили точку

11:24

Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоятьВидео

11:13

"Летит невероятное количество": в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области

11:00

В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000мнение

10:54

Кого из мужчин могут задержать и принудительно доставить в ТЦК: в ВР четко ответили

10:51

Лимиты света будут распределять иначе с 24 июня: что произошло

10:48

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Драконам - удар от близких, Петухам - потеря финансов

10:45

Удар по обороне Крымского моста: на Азове дроны атаковали российские суда

10:27

Без уксуса или отбеливателя: как убрать известковый налет на унитазе

10:19

Не все F-16 придут в Украину: в ВСУ рассказали о размещении самолетов

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять