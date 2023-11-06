Что надо сделать 7 ноября, чтобы началась белая полоса: приметы и запреты

Что нельзя делать 7 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 7 ноября / фото: depositphotos.com/ua

7 ноября церковь почитает память мученика Феодота. Он жил в Мелитине, был христианином. Он занимался продажами вина, был очень щедрым и добрым, помогал нищим и больным. Феодот выкупал из плена соверующих и похоронил семерых мучениц, которые погибли в море.

Позже за свою веру Феодота поймали язычники и подвергли его жестким пыткам. Его заставляли отречься от веры, но тот отказался. После этого его обезглавили мечом и бросили тело на помойку.

Что можно делать 7 ноября

В этот день можно приступать к зимней рыбалке, если на водоемах уже был лед.

В этот день нужно покормить зимних птиц. Это притянет удачу во всех делах.

В этот день нужно сделать дома уборку. Предки верили, что с мусором и грязью из дома уйдет все нечисть и проблемы.

Что нельзя делать 7 ноября

1. Нельзя 7 ноября перекусывать на ходу. Это касается беременных женщин. Считается, что ребенок будет беспокойным.

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2. Нельзя 7 ноября ругаться и злословить. Если нарушить запрет, то в жизни могут появиться проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 7 ноября лениться и лежать весь день в постели. Иначе это может притянуть неприятности.

4. Нельзя 7 ноября ругать птиц и прогонять их. Предки верили, что это притянет в жизнь большое несчастье.

Приметы 7 ноября

Если в этот день беспокойно кричат галки, то на следующий день будет снегопад.

Если на реках остановился лед, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Если на дорогах гололедица, то морозы затянутся надолго.

Если петухи поют громко, то будет потепление.

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