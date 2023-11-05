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Что нужно съесть 6 ноября, чтобы весь год быть здоровым: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
5 ноября 2023, 16:13
Что нельзя делать 6 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери денег.
приметы, погода
Что нельзя делать 6 ноября / фото: depositphotos.com/ua

6 ноября церковь почитает память Павла Исповедника. Он был архиепископом Константинополя в IV веке. Он боролся против арианства, которое отрицало божественность Иисуса Христа. Павел был трижды изгнан со своего престола императором Констанцием II, который поддерживал ариан.

Павел много времени посвящал молитвам, постиг многие науки и считался образованным и мудрым. Он пережил преследование, был изгнан в Армению, где его задушили арианские священники прямо во время литургии. Мощи Павла перенесли в Венецию, где они находятся и ныне.

Что можно делать 6 ноября

  • В этот день нужно надеть какую-то обновку или только что выстиранную одежду. Предки верили, что весь будущий год будет удачным.
  • В этот день нужно съесть яйцо или блюдо из яиц. Считается, что это притянет здоровье.

Что нельзя делать 6 ноября

1. Нельзя 6 ноября плохо думать и говорить о других. Это может притянуть неприятности в собственную жизнь.

видео дня

2. Нельзя 6 ноября выносить мусор из дома. Это может привести к потере достатка.

3. Нельзя 6 ноября брать деньги взаймы или давать их кому-нибудь. Из-за этого могут появиться серьезные финансовые проблемы.

4. Нельзя 6 ноября тяжело работать. Это относится к женщинам. Считается, что Павел Исповедник защищает их.

5. Нельзя 6 ноября отказывать в помощи. Предки верили, что из-за этого помощь может понадобиться вам.

Приметы 6 ноября

  • Если в этот день звезды на небе кажутся маленькими, то будет снег.
  • Если на улице сильный снегопад, то зима будет снежной.
  • Если погода безветренная, то скоро будет мороз.
  • Если ночью на небе много звезд, то скоро будет резкое похолодание.
  • Если на водоемах гладкий лед, то в следующем году будет богатый урожай.

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