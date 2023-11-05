Что нужно съесть 6 ноября, чтобы весь год быть здоровым: приметы дня

Что нельзя делать 6 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери денег.

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Что нельзя делать 6 ноября / фото: depositphotos.com/ua

6 ноября церковь почитает память Павла Исповедника. Он был архиепископом Константинополя в IV веке. Он боролся против арианства, которое отрицало божественность Иисуса Христа. Павел был трижды изгнан со своего престола императором Констанцием II, который поддерживал ариан.

Павел много времени посвящал молитвам, постиг многие науки и считался образованным и мудрым. Он пережил преследование, был изгнан в Армению, где его задушили арианские священники прямо во время литургии. Мощи Павла перенесли в Венецию, где они находятся и ныне.

Что можно делать 6 ноября

В этот день нужно надеть какую-то обновку или только что выстиранную одежду. Предки верили, что весь будущий год будет удачным.

В этот день нужно съесть яйцо или блюдо из яиц. Считается, что это притянет здоровье.

Что нельзя делать 6 ноября

1. Нельзя 6 ноября плохо думать и говорить о других. Это может притянуть неприятности в собственную жизнь.

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2. Нельзя 6 ноября выносить мусор из дома. Это может привести к потере достатка.

3. Нельзя 6 ноября брать деньги взаймы или давать их кому-нибудь. Из-за этого могут появиться серьезные финансовые проблемы.

4. Нельзя 6 ноября тяжело работать. Это относится к женщинам. Считается, что Павел Исповедник защищает их.

5. Нельзя 6 ноября отказывать в помощи. Предки верили, что из-за этого помощь может понадобиться вам.

Приметы 6 ноября

Если в этот день звезды на небе кажутся маленькими, то будет снег.

Если на улице сильный снегопад, то зима будет снежной.

Если погода безветренная, то скоро будет мороз.

Если ночью на небе много звезд, то скоро будет резкое похолодание.

Если на водоемах гладкий лед, то в следующем году будет богатый урожай.

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