Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста

Приметы на 26 ноября / goodfon

26 ноября православная церковь чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Этот праздник также называли - Златоуст или Иван Златоуст​.

В этот день существует несколько важных запретов, а приметы расскажут, какой будет погода зимой.​​

На Ивана Златоуста принято лепить вареники или пельмени. Сколько семья их налепит, столько достатка будет в новом году.

Что нельзя делать 26 ноября

В этот день нельзя ругать и бить ребенка, иначе заболеете.

Постарайтесь не идти на авантюры. А если найдете деньги, то не стоит забирать их себе.

В этот день нельзя много говорить, врать и наговаривать.

Не стоит принимать важные решения и подписывать документы.

Не стоит в этот день стричься или идти к косметологу.

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Приметы на 26 ноября

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.

Выпало много снега – к урожаю зерновых на будущий год.

Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.

Если на Златоуста раскаркались вороны – то быть скорой оттепели.

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