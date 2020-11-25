Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста

26 ноября не стоит принимать важные решения и подписывать документы.
26 ноября православная церковь чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Этот праздник также называли - Златоуст или Иван Златоуст.
В этот день существует несколько важных запретов, а приметы расскажут, какой будет погода зимой.
На Ивана Златоуста принято лепить вареники или пельмени. Сколько семья их налепит, столько достатка будет в новом году.
Что нельзя делать 26 ноября
- В этот день нельзя ругать и бить ребенка, иначе заболеете.
- Постарайтесь не идти на авантюры. А если найдете деньги, то не стоит забирать их себе.
- В этот день нельзя много говорить, врать и наговаривать.
- Не стоит принимать важные решения и подписывать документы.
- Не стоит в этот день стричься или идти к косметологу.
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Приметы на 26 ноября
- Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.
- Выпало много снега – к урожаю зерновых на будущий год.
- Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.
- Если на Златоуста раскаркались вороны – то быть скорой оттепели.
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Автор: Мария Тупик