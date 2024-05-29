УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нельзя делать 30 мая: 4 самых важных запрета дня

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2024, 17:15
80
Что можно делать 30 мая. Важные приметы и запреты, которые исцелят вас.
приметы, погода
Что нельзя делать 30 мая / фото: pixabay

30 мая церковь чтит память преподобного Исаакия Исповедника. Как сообщает Главред, он жил в Сирии, где вел уединенные и аскетический образ жизни. Исаакий основал монастырь у Константинополя, боролся против ереси арианства.

Однажды Исаакий узнал о том, что император Валент преследует христиан, закрывает и разрушает храмы. Преподобный покинул пустыню и пошел в Константинополь, чтобы утешить православных. Он напророчил императору гибель от готов, если тот не откроет храмы. Император не поверил и бросил Исаакия в темницу. Позже пророчество святого сбылось, его освободили из темницы и стали почитать.

Что можно делать 30 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о принятии верного решения, исцелении души и тела.
  • В этот день нужно провести день спокойно. Можно посвятить время родным или себе.
  • В этот день нужно уважительно относиться к змеям. Считалось, что если убить змею, то ее родственники будут мстить.

Что нельзя делать 30 мая

1. Нельзя 30 мая сквернословить, сплетничать и завидовать. Церковь считает это грехом.

видео дня

2. Нельзя 30 мая идти в лес. Предки верили, что там может укусить змея.

3. Нельзя 30 мая заводить новые знакомства. Считается, что это принесет несчастья.

4. Нельзя 30 мая отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 30мая

  • Если в этот день паук плетет в доме большую паутину, то скоро будет непогода.
  • Если только сейчас зацвел шиповник, то зима будет суровой и без снега.
  • Если этой ночью кричит сова, то скоро будет резкое похолодание.
  • Если в этот день пчелы ведут себя вяло, то скоро усилится жара.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

РФ пытается создать "вилку": эксперт назвал коварные цели оккупантов на Харьковщине

РФ пытается создать "вилку": эксперт назвал коварные цели оккупантов на Харьковщине

18:24 Украина
Шольца дожали: Германия "дала добро" на удары ВСУ по России - Politico

Шольца дожали: Германия "дала добро" на удары ВСУ по России - Politico

18:09 Украина
Украина впервые получила самолеты ДРЛО: почему это не менее круто, чем F-16

Украина впервые получила самолеты ДРЛО: почему это не менее круто, чем F-16

17:21 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ 10273

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина 5947

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ 3525

Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ

Кремль принял решение уничтожить кадыровцев : эксперт назвал цели РФ на Сумщине 3234

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

Последние новости

18:52

Надя Дорофеева решилась на дерзкий бьюти-эксперимент - как она выглядит теперь

18:24

РФ пытается создать "вилку": эксперт назвал коварные цели оккупантов на ХарьковщинеВидео

18:19

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

18:17

Сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится - аналитикВидео

18:09

Шольца дожали: Германия "дала добро" на удары ВСУ по России - Politico

Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – СнегирёвУкраине грозит заморозка войны, Путин торопится – Снегирёв
17:53

Как убрать черную плесень из душевой кабинки: способ, о котором многие не знаютВидео

17:21

Украина впервые получила самолеты ДРЛО: почему это не менее круто, чем F-16

17:16

Ждать ли в июне серьезного подорожания бензина в июне: прогноз эксперта

17:15

Что нельзя делать 30 мая: 4 самых важных запрета дня

Реклама
17:09

Цены на секонд-хенд могут подскочить: правительство планирует ввести новые налоги

16:51

Чем подвязать малину, чтобы сохранить растение в хорошей форме: главные секретыВидео

16:46

Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

16:39

Как быстро сварить фасоль без замачивания: простой совет для хозяекВидео

16:26

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответВидео

16:21

"Никаких ограничений": две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

16:21

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как навсегда изгнать грызунов на дачеВидео

16:21

Породы собак, которые не линяют: как правильно и на года подобрать питомца

16:14

Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

16:06

Российского актера признали террористом и экстремистом

15:57

В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

Реклама
15:49

Звездная ведущая шоу Танці з зірками родила первенца и показала лицо младенца

15:14

Свято место пусто не бывает: 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку

15:02

СМИ сообщили хорошие новости о здоровье Кейт Миддлтон

15:01

Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способВидео

14:24

Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

14:22

Дальше не пройти: враг просчитался во время наступления на Харьков - Маломуж

14:16

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

13:55

Что такое "бешкет": почему мы часто делаем ошибку в этом словеВидео

13:48

"Мило, до слез": Елена Кравец показала трогательные кадры с 85-летним отцом

13:48

Больше 120 тысяч компенсации: суд восстановил Ирину Фарион на работе

13:19

"Точка перелома": США могут разрешить Украине бить своим оружием по России - WP

13:18

Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: 5 самых эффективных методов

12:55

Вилла в Крыму, 4-этажный особняк: что будут делить при разводе Алсу и Ян АбрамовВидео

12:49

Звезда "Все женщины - ведьмы" и оскароносная звезда будут помогать Украине в войне с РФ

12:46

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:20

Ночью сад будет сладко пахнуть медом: топ-6 ночных цветов с невероятным ароматомВидео

12:11

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

12:03

Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

12:00

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

11:37

Уже в суде: предательницу Оксану Марченко накажут в Ивано-Франковске

Реклама
11:31

Как избавиться от пырея на огороде: 3 лучших метода без применения химииВидео

11:19

Зеленский поедет во Францию: названы сроки и цель визита

11:19

В Украине поменяют правила ухода на пенсию: кто не сможет получить

11:07

Опасность для всей Украины: Жданов сказал, какой может быть следующая атака РФ

11:06

Самолеты, танки и ракеты: Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины

10:51

Оккупанты ударили ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие

10:46

Удары по России польским оружием: в Варшаве сделали важное заявление

10:40

Аналитик назвал условие, при котором ВСУ удастся уничтожить Крымский мост

10:37

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Быкам - семейные проблемы, Змеям - проблемы с желудком

10:27

Всего 3 ингредиента: лучший вариант, чем подкормить клубнику во время цветенияВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять