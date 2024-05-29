Что нельзя делать 30 мая: 4 самых важных запрета дня

30 мая церковь чтит память преподобного Исаакия Исповедника. Как сообщает Главред, он жил в Сирии, где вел уединенные и аскетический образ жизни. Исаакий основал монастырь у Константинополя, боролся против ереси арианства.
Однажды Исаакий узнал о том, что император Валент преследует христиан, закрывает и разрушает храмы. Преподобный покинул пустыню и пошел в Константинополь, чтобы утешить православных. Он напророчил императору гибель от готов, если тот не откроет храмы. Император не поверил и бросил Исаакия в темницу. Позже пророчество святого сбылось, его освободили из темницы и стали почитать.
Что можно делать 30 мая
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о принятии верного решения, исцелении души и тела.
- В этот день нужно провести день спокойно. Можно посвятить время родным или себе.
- В этот день нужно уважительно относиться к змеям. Считалось, что если убить змею, то ее родственники будут мстить.
Что нельзя делать 30 мая
1. Нельзя 30 мая сквернословить, сплетничать и завидовать. Церковь считает это грехом.
2. Нельзя 30 мая идти в лес. Предки верили, что там может укусить змея.
3. Нельзя 30 мая заводить новые знакомства. Считается, что это принесет несчастья.
4. Нельзя 30 мая отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
Приметы 30мая
- Если в этот день паук плетет в доме большую паутину, то скоро будет непогода.
- Если только сейчас зацвел шиповник, то зима будет суровой и без снега.
- Если этой ночью кричит сова, то скоро будет резкое похолодание.
- Если в этот день пчелы ведут себя вяло, то скоро усилится жара.
Что стоит учитывать читателю
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