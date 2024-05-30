Нельзя нарушать 3 запрета: что будет, если не прислушаться к приметам

Что можно делать 31 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от серьезной беды.

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Что нельзя делать 31 мая / фото: pixabay

31 мая церковь чтит память святого апостола от 70-ти Ерма. Как сообщает Главред, он жил в Каппадокии в I-II веках. Ерм был воином, но потом крестился и стал одним из 70-ти последователей Иисуса.

Он проповедовал христианскую веру, а позже стал епископом Филиппополя Фракийского. Ерм написал сочинение "Пастырь". Вскоре он пострадал от гонений язычников и был казнен.

Что можно делать 31 мая

В этот день стоит помолиться. У святого просили об исцелении от тяжелых болезней.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Предки верили, что если этого не сделать, то в дом придет нищета.

В этот день стоит обратить внимание на свои сны. Считается, что сон, который приснился в ночь на 31 мая, будет вещим. Если женщине приснилась беременность, то она обретет богатство.

Что нельзя делать 31 мая

1. Нельзя 31 мая переезжать на новое место жительства. Считается, что это принесет проблемы со здоровьем и финансами.

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2. Нельзя 31 мая никого пугать. Предки верили, что тогда в душе у человека поселится страх и отчаяние.

3. Нельзя 31 мая купаться в водоемах, рыбачить и ходить в лес. Считается, что тогда на человека нападет нечисть.

Приметы 31 мая

Если в этот день с утра стелится туман, то скоро ухудшится погода.

Если в этот день идет дождь, то урожая будет немного.

Если в этот день непогода, то зима будет очень лютой.

Если в этот день громко кует кукушка, то погода будет хорошей.

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