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Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

27 августа 2021, 18:19

Перед Ореховым Спасом 2021 стоит только готовить вкусную выпечку с добавление орехов, яблок и меда.

свечи, церковь
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2021 / ua.depositphotos.com

Ежегодно 28 августа отмечается большой церковный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

В 2021 году Успение отмечается в субботу. У православных верующих этот праздник считается одним из самых главных.

Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам, потому что является одним из 12 самых важных.

В этот день нельзя заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Однако священники отмечают, что повседневная работа не запрещается.

Многих интересует вопрос, можно ли жениться в этот день. Венчание на Успение 2021 в церкви не разрашаеться, а вот свататься можно в этот день. А еще 28 августа завершается Успенский пост, это значит что сегодня можно есть рыбу.

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Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2021

Нельзя 28 августа ходить босиком по росе. Это плохая примета, которая принесет только неудачи.

28 августа нельзя ругаться и ссориться. День следует провести мирно, не вступая в конфликты особенно с близкими людьми.

Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы стричь волосы, особенно девушкам и молодым парням.

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В доме на Успение нельзя убирать. Перед Ореховым Спасом стоит только готовить вкусную выпечку с добавление орехов, яблок и меда.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы 2021

  • На Успение 2021 солнечно, то осенью на бабье лето будет холодно.
  • Радуга на Успение Пресвятой Богородицы - осень будет теплой.
  • Много паутины - снега будет много зимой.
  • Сильный туман на Успение Богородицы - осенью будет много грибов.

Ранее Главред также писал, меню и вкусные рецепты на Ореховый Спас 2021.

viber
приметы Ореховый спас Успение Пресвятой Богородицы
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