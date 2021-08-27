Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2021 / ua.depositphotos.com

Ежегодно 28 августа отмечается большой церковный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

В 2021 году Успение отмечается в субботу. У православных верующих этот праздник считается одним из самых главных.

Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам, потому что является одним из 12 самых важных.

В этот день нельзя заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Однако священники отмечают, что повседневная работа не запрещается.

Многих интересует вопрос, можно ли жениться в этот день. Венчание на Успение 2021 в церкви не разрашаеться, а вот свататься можно в этот день. А еще 28 августа завершается Успенский пост, это значит что сегодня можно есть рыбу.

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Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2021

Нельзя 28 августа ходить босиком по росе. Это плохая примета, которая принесет только неудачи.

28 августа нельзя ругаться и ссориться. День следует провести мирно, не вступая в конфликты особенно с близкими людьми.

Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы стричь волосы, особенно девушкам и молодым парням.

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В доме на Успение нельзя убирать. Перед Ореховым Спасом стоит только готовить вкусную выпечку с добавление орехов, яблок и меда.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы 2021

На Успение 2021 солнечно, то осенью на бабье лето будет холодно.

Радуга на Успение Пресвятой Богородицы - осень будет теплой.

Много паутины - снега будет много зимой.

Сильный туман на Успение Богородицы - осенью будет много грибов.

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