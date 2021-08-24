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Меню на Ореховый Спас 2021: изумительные рецепты

24 августа 2021, 16:41

Что приготовить на Ореховый Спас 2021, и что святить в церкви на Третий Спас.

Рецепты на Ореховый Спас 2021
Что нельзя готовить на Ореховый Спас / ua.depositphotos.com

Ежегодно 29 августа в Украине отмечают последний спас, который называется - Ореховый или Хлебный.

В церкви на Ореховый Спас всегда стоит святить лесные орехи, воду и специальный букет, который будет весь год охранять и служить оберегом вашему дому.

Хозяйки на Ореховый Спас всегда пекли первый хлеб из нового урожая зерновых и обязательно с добавлением орехов.

В этот день, 29 августа, люди старались больше работать и не устраивали выходной, как на Яблочный Спас. Люди собирали урожай, работали в поле и занимались уборкой в доме.

Но считается, что церковь посетить стоит обязательно. В этот день нужно освятить хлеб с орехами, который заранее приготовили, а на ужин можно приготовить вкусный ореховый пирог и другие блюда с добавлением орехов и меда.

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В Третий Спас нельзя ругаться, думать о плохом и желать кому-либо зла.

Главред составил меню и рецепты на Ореховый Спас 2021.

Хлеб с орехами и семечками на Ореховый Спас - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 500 г;
  • Теплая вода - 330 мл;
  • Сухие дрожжи - 2 ч. л.;
  • Мед - 2 ст. л.;
  • Соль - 1 ст. л.;
  • Растительное масло - 2 ст. л.;
  • Орехи и семена подсолнуха — 55 г;

Для приготовления вкусного хлеба на Ореховый Спас стоит хорошо порубить и измельчить орехи. Если нужно, перед этим промыть их и снять кожицу.

Орехи можно обжарить и добавить семена подсолнуха.

Достаем дрожжи и в теплой воде оставляем на минут 20. Муку хорошо просеять и добавить туда щепотку соли.

С середине сделать лунку, влить дрожжи, мед, растительное масло. Замешиваем тесто на ореховый хлеб в течение 10 минут. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.

Готовое тесто на хлеб для Орехового Спаса 2021 отправляем в миску и накрываем полотенцем, даем отдохнуть в теплом месте примерно 1 час. За это время тесто на хлеб с орехами должно увеличиться вдвое.

Снова вымешиваем тесто, предварительно посыпав рабочий стол мукой, и добавляем в тесто орехи с семечками. Оставляем отдохнуть еще примерно на час.

Далее смазываем форму для запекания маслом. Даем нашему тесту нужный вид, чтобы получился красивый и ароматный хлеб.

Форму с тестом поставить в нагретую духовку до 220 градусов и выпекать 10 минут. Затем уменьшить температуру до 190°С и печь еще 30—35 минут. Готовый хлеб вынуть из формы и остудить. Такой хлеб можно смело брать с собой в церковь для освещения.

Ореховые колечки

Вам понадобится:

  • Мука - 3 стакана;
  • Грецкие орехи 1/2 стакана;
  • Сахар 1/2 стакана;
  • Сливочное масла - 120 гр;
  • Соль.

Муку хорошо просеять и смешать с орехами. Сливочное масло заранее достать из холодильника. В размягченное масло добавить сахар и замесить тесто с мукой и орехами.

Вымешивать тесто пока оно не станет эластичным.

Сформировать небольшие колечки или крендельки. Разогреть духовку и выложить их на смазанную предварительно форму для запекания. Готовить примерно 20 минут до золотистой корочки.

Вкусные ореховые колечки на Ореховый Спас остудить и посыпать сахарной пудрой или полить медом.

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