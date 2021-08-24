Меню на Ореховый Спас 2021: изумительные рецепты

Что приготовить на Ореховый Спас 2021, и что святить в церкви на Третий Спас.
Ежегодно 29 августа в Украине отмечают последний спас, который называется - Ореховый или Хлебный.
В церкви на Ореховый Спас всегда стоит святить лесные орехи, воду и специальный букет, который будет весь год охранять и служить оберегом вашему дому.
Хозяйки на Ореховый Спас всегда пекли первый хлеб из нового урожая зерновых и обязательно с добавлением орехов.
В этот день, 29 августа, люди старались больше работать и не устраивали выходной, как на Яблочный Спас. Люди собирали урожай, работали в поле и занимались уборкой в доме.
Но считается, что церковь посетить стоит обязательно. В этот день нужно освятить хлеб с орехами, который заранее приготовили, а на ужин можно приготовить вкусный ореховый пирог и другие блюда с добавлением орехов и меда.
В Третий Спас нельзя ругаться, думать о плохом и желать кому-либо зла.
Главред составил меню и рецепты на Ореховый Спас 2021.
Хлеб с орехами и семечками на Ореховый Спас - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 500 г;
- Теплая вода - 330 мл;
- Сухие дрожжи - 2 ч. л.;
- Мед - 2 ст. л.;
- Соль - 1 ст. л.;
- Растительное масло - 2 ст. л.;
- Орехи и семена подсолнуха — 55 г;
Для приготовления вкусного хлеба на Ореховый Спас стоит хорошо порубить и измельчить орехи. Если нужно, перед этим промыть их и снять кожицу.
Орехи можно обжарить и добавить семена подсолнуха.
Достаем дрожжи и в теплой воде оставляем на минут 20. Муку хорошо просеять и добавить туда щепотку соли.
С середине сделать лунку, влить дрожжи, мед, растительное масло. Замешиваем тесто на ореховый хлеб в течение 10 минут. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.
Готовое тесто на хлеб для Орехового Спаса 2021 отправляем в миску и накрываем полотенцем, даем отдохнуть в теплом месте примерно 1 час. За это время тесто на хлеб с орехами должно увеличиться вдвое.
Снова вымешиваем тесто, предварительно посыпав рабочий стол мукой, и добавляем в тесто орехи с семечками. Оставляем отдохнуть еще примерно на час.
Далее смазываем форму для запекания маслом. Даем нашему тесту нужный вид, чтобы получился красивый и ароматный хлеб.
Форму с тестом поставить в нагретую духовку до 220 градусов и выпекать 10 минут. Затем уменьшить температуру до 190°С и печь еще 30—35 минут. Готовый хлеб вынуть из формы и остудить. Такой хлеб можно смело брать с собой в церковь для освещения.
Ореховые колечки
Вам понадобится:
- Мука - 3 стакана;
- Грецкие орехи 1/2 стакана;
- Сахар 1/2 стакана;
- Сливочное масла - 120 гр;
- Соль.
Муку хорошо просеять и смешать с орехами. Сливочное масло заранее достать из холодильника. В размягченное масло добавить сахар и замесить тесто с мукой и орехами.
Вымешивать тесто пока оно не станет эластичным.
Сформировать небольшие колечки или крендельки. Разогреть духовку и выложить их на смазанную предварительно форму для запекания. Готовить примерно 20 минут до золотистой корочки.
Вкусные ореховые колечки на Ореховый Спас остудить и посыпать сахарной пудрой или полить медом.