Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

Что можно узнать:
- Что означает туман в этот день
- Чего нельзя делать в этот день
- Что нужно сделать 28 марта
28 марта церковь почитает память святого преподобного Иллариона Нового. Как сообщает Главред, он родился в семье аристократов. Позже он отказался от мирских благ и решил стать монахом.
Илларион большую часть своей жизни провел в пустыне и вел аскетический образ жизни. Его молитвы могли исцелять людей, которые обращались к нему за помощью.
Он активно выступал против ересей и иконоборчества. Он оставался верен традиции почитания святых икон и подчеркивал их важность в церковной жизни.
Что можно делать 28 марта
- В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия и защиты для дома и семьи.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Предки верили, что это принесет благополучие и счастье.
Что нельзя делать 28 марта
1. Нельзя 28 марта работать в саду или поле. Считается, что это может привести к плохому урожаю.
2. Нельзя 28 марта начинать новые дела. Этот день лучше провести в молитве.
3. Нельзя 28 марта ссориться. Иначе конфликты затянутся и привлекут неудачи.
4. Нельзя 28 марта купать детей. Предки верили, что это может привести к болезни.
5. Нельзя 28 марта думать о плохом. Это может притянуть болезни.
6. Нельзя 28 марта выворачивать карманы. Предки верили, что это может привести к нищете.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред