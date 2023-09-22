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Что нужно сделать 24 сентября, чтобы не началась черная полоса: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2023, 18:23 обновлено 22 сентября, 18:23
Что нельзя делать 24 сентября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы, погода
Что нельзя делать 24 сентября / фото: pexels

24 сентября церковь почитает память равноапостольной святой Феклы Иконийской. Она жила в І-ІІ веках и всю жизнь посвятила служению Богу. Считается, что она помогала многим в исцелении.

Что можно делать 24 сентября

  • В этот день можно начинать прясть пряжу. Считается, что все, что было завязано 24 сентября, будет прочным и надежным.
  • В этот день нужно испечь хлеб из свежесмолотого зерна. Хлебом нужно угостить всех вокруг. Предки верили, что это спасет от болезней.
  • 24 сентября можно гадать о суженном. Делать это могут незамужние девушки. Нужно взять калач в руку и просунуть ее в окно, если девушка ощутила холод, то выйдет замуж за бедного мужчину, если прикосновений не почувствовала - будет сидеть в девках.
  • Сон, приснившийся в ночь на 24 сентября, содержит важную информацию, которая даст ответ на волнующий вопрос.

Что нельзя делать 24 сентября

1. Нельзя 24 сентября вспоминать плохое и унывать. Если нарушить запрет, то плохого в жизни станет очень много.

2. Нельзя 24 сентября заключать сделки, давать и брать деньги в долг. Считается, что отрицательная энергия вернется с большей силой.

видео дня

3. Нельзя 24 сентября оставлять в доме беспорядок. В жизни могут начаться тяжелые времена.

4. Нельзя 24 сентября приглашать в дом родственников. Это может привести к большой ссоре.

Приметы 24 сентября

  • Если на дубе много желудей, то зима будет теплой, а лето плодородным.
  • Если гремит гром, то зима будет белоснежной и короткой.
  • Если солнце светит ярко, то погода переменится.
  • Если птицы летят низко, то зима будет ранней и холодной.

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