Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

Что нельзя делать 4 октября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от нечистой силы.

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Что нельзя делать 4 октября / фото: pexels

По новому календарю 4 октября церковь почитает память святого мученика Иерофея. В народе считали, что с этой даты начинается сильное похолодание и бушует нечисть.

Что можно делать 4 октября

В этот день нужно собрать урожай всех поздних ягод и посадить озимый чеснок или лук.

Предки выпивали немного домашнего вина. Считалось, что в этот день оно принесет крепкое здоровье. Однако напиваться нельзя, ведь за пьяным человеком будет охотиться нечисть.

Этот день считается лучшим для того, чтобы пересмотреть обувь и одежду на зиму.

Что нельзя делать 4 октября

1. Нельзя 4 октября заходить в лес без хлеба и соли. Такие дары нужно оставить лешему, чтобы тот не нападал на людей. Также нельзя охотится на животных.

2. Нельзя 4 октября поддаваться на уговоры. В этот день существует риск быть обманутым.

видео дня

3. Нельзя 4 октября выходить из дома без надобности. Предки верили, что в этот день по земле ходят злые духи, которые могут навредить. Если вам нужно выйти из дома, то лучше не забывать нательные крестики.

4. Нельзя 4 октября играть свадьбу. Считается, что брак будет несчастливым.

Приметы 4 октября

Если птицы нахохлили перья, то скоро ухудшится погода.

Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Если лошадь фыркает, то будет потепление.

Если облака вечером красные, то будет ветреная погода.

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