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Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 15:32 обновлено 2 октября, 15:32
Что нельзя делать 4 октября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от нечистой силы.
приметы
Что нельзя делать 4 октября / фото: pexels

По новому календарю 4 октября церковь почитает память святого мученика Иерофея. В народе считали, что с этой даты начинается сильное похолодание и бушует нечисть.

Что можно делать 4 октября

  • В этот день нужно собрать урожай всех поздних ягод и посадить озимый чеснок или лук.
  • Предки выпивали немного домашнего вина. Считалось, что в этот день оно принесет крепкое здоровье. Однако напиваться нельзя, ведь за пьяным человеком будет охотиться нечисть.
  • Этот день считается лучшим для того, чтобы пересмотреть обувь и одежду на зиму.

Что нельзя делать 4 октября

1. Нельзя 4 октября заходить в лес без хлеба и соли. Такие дары нужно оставить лешему, чтобы тот не нападал на людей. Также нельзя охотится на животных.

2. Нельзя 4 октября поддаваться на уговоры. В этот день существует риск быть обманутым.

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3. Нельзя 4 октября выходить из дома без надобности. Предки верили, что в этот день по земле ходят злые духи, которые могут навредить. Если вам нужно выйти из дома, то лучше не забывать нательные крестики.

4. Нельзя 4 октября играть свадьбу. Считается, что брак будет несчастливым.

Приметы 4 октября

  • Если птицы нахохлили перья, то скоро ухудшится погода.
  • Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Если лошадь фыркает, то будет потепление.
  • Если облака вечером красные, то будет ветреная погода.

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