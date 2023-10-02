Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

Что нельзя делать 4 октября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от нечистой силы.
По новому календарю 4 октября церковь почитает память святого мученика Иерофея. В народе считали, что с этой даты начинается сильное похолодание и бушует нечисть.
Что можно делать 4 октября
- В этот день нужно собрать урожай всех поздних ягод и посадить озимый чеснок или лук.
- Предки выпивали немного домашнего вина. Считалось, что в этот день оно принесет крепкое здоровье. Однако напиваться нельзя, ведь за пьяным человеком будет охотиться нечисть.
- Этот день считается лучшим для того, чтобы пересмотреть обувь и одежду на зиму.
Что нельзя делать 4 октября
1. Нельзя 4 октября заходить в лес без хлеба и соли. Такие дары нужно оставить лешему, чтобы тот не нападал на людей. Также нельзя охотится на животных.
2. Нельзя 4 октября поддаваться на уговоры. В этот день существует риск быть обманутым.
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3. Нельзя 4 октября выходить из дома без надобности. Предки верили, что в этот день по земле ходят злые духи, которые могут навредить. Если вам нужно выйти из дома, то лучше не забывать нательные крестики.
4. Нельзя 4 октября играть свадьбу. Считается, что брак будет несчастливым.
Приметы 4 октября
- Если птицы нахохлили перья, то скоро ухудшится погода.
- Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Если лошадь фыркает, то будет потепление.
- Если облака вечером красные, то будет ветреная погода.
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