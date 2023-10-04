Что сделать 5 октября, чтобы не нуждаться в деньгах: приметы и запреты дня

По новому календарю 5 октября церковь почитает память великомученицы Харитины Амисийской. Она жила в городе Понте на берегу Черного моря и рано стала сиротой. Ее воспитывал христианин Клавдий, он построил для нее дом. Харитина также приняла христианскую веру, молилась и изучала Писание в новом доме.
Для многих язычников девушка стала примером и они также приняли христианство. Но Харитину начали преследовать, ее оклеветали и бросили в тюрьму, где пытали ее. В тюрьме девушка и умерла.
Что можно делать 5 октября
- В этот день нужно молиться. В молитвах стоит просить о здоровье своем и близким, хорошей работе, семейном благополучии и достатке в семье.
- В этот день можно заниматься рукоделием, швеей и ткачеством. Харитина считается их покровительницей.
- В этот день нужно отдать все долги. Если вам удастся это сделать, то вы больше не будете нуждаться в деньгах.
Что нельзя делать 5 октября
1. Нельзя 5 октября сквернословить и выяснять отношения. Если нарушить этот запрет, то в семье будут проблемы и скандалы.
2. Нельзя 5 октября надевать новую одежду и переезжать на новое место. Считается, что это не увенчается успехом.
3. Нельзя 5 октября оставлять дела незавершенными. Лучше не переносить начатое на следующий день.
4. Нельзя 5 октября начинать новые отношения. Считается, что они очень быстро закончатся.
Приметы 5 октября
- Если с березы еще не опали листья, то снег выпадет поздно.
- Если клен и черемуха сбросили листья, то зима придет скоро.
- Если на сосне мало шишек, то зима будет теплой.
- Если паутина в воздухе, то тепло продержится долго.
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