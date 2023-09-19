Что съесть 20 сентября, чтобы началась счастливая полоса: важные приметы дня

Что нельзя делать 20 сентября. Приметы и запреты, которые уберегут от серьезных проблем.

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Что нельзя делать 20 сентября / фото: pexels

20 сентября церковь почитает память преподобного Луки Глубокореченского. Он родился в X веке в Ликаонии. Он был монахом, после чего стал игуменом Спасовой обители недалеко от Константинополя. Лука славился своей строгой подвижнической жизнью. Лука умер в глубокой старости старше 90 лет.

Что можно делать 20 сентября

В этот день можно начинать собирать лук. Из него можно готовить различные блюда. Считается, что 20 сентября нужно съесть много лука, чтобы привлечь в жизнь счастье.

Нужно развесить лук по всему дому. Предки верили, что он может очистить воздух от микробов и защитить от болезней.

20 сентября стоит начинать готовиться к Рождеству Пресвятой Богородицы, которое отмечают 21 числа. Нужно навести порядок в доме.

Что нельзя делать 20 сентября

1. Нельзя 20 сентября давать и брать деньги в долг. Деньги в этот день могут принести негативную энергетику.

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2. Нельзя 20 сентября сжигать луковую шелуху. Считается, что после этого луковицы начнут гнить.

3. Нельзя 20 сентября дарить куклы детям. Предки боялись, что такая игрушка может навлечь на ребенка бесплодие.

4. Нельзя 20 сентября вспоминать покойных родственников. Считается, что это может притянуть проблемы со здоровьем, бедностью и голодом.

5. Нельзя 20 сентября женщинам входить в дом последними. Если последним зайдет мужчина, то это поможет уберечься от болезней.

6. Нельзя 20 сентября устраивать свадьбу. Предки верили, что заключенный в этот день брак будет несчастным и приведет к разводу.

Приметы 20 сентября

Если на луковице много шелухи, то зима будет морозной.

Если птицы летят низко, то зима будет холодной.

Если на небе несколько дней подряд белые облака, то будет похолодание.

Если на небе черные тучи, то будет дождь.

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